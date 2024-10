Levadia kindlustas neli vooru enne hooaja lõppu meistritiitli

Levadia läks Tartus mängu juhtima juba 126 sekundi järel, kui Tammeka kaitsjad jäid Mihkel Ainsalu karistuslöögi klaarimisega hätta ning Joao Pedro saatis madala löögiga palli 14 meetrilt väravasse.

Teise poolaja alguses lõi Ainsalu Richie Musaba teenitud penalti latti, aga Levadia ei jäänud teise tabamuseta: 62. minutil jäi pall nurgalöögi järel Tammeka kasti lahtiseks ja Bourama Fomba virutas selle võimsa löögiga ristnurka. Hiljem tabas latti ka äsja Eesti koondise eest oma debüütvärava löönud Ioan Yakovlev, lõppskoori vormistas 89. minutil alles 16-aastane Maksimilian Skvortsov, kellele oli see Premium liigas esimeseks tabamuseks.

Võiduga kindlustas Levadia ka Eesti meistritiitli. Curro Torrese juhendatav meeskond on 32 vooruga kogunud 80 ounkti, teisel kohal olev ja ühe mängu vähem pidanud Nõmme Kalju kaotab neile 15 punktiga. Kaks eelmist aastat krooniti meistriks Flora, Levadia võidutses viimati 2021. aastal ja enne seda 2014. aastal.

Nõmme Unitedi ja Pärnu Vapruse mängus viis Tristan Pajo 31. minutil Vapruse Männiku staadionil pärast pikka soolojooksu kauglöögiga juhtima ning teenis siis 65. minutil penalti, mille realiseeris vahetusest sekkunud Kevin Kauber.

Päeva esimeses mängus viis Ats Purje Tallinna Kalevi Kuressaares juhtima, aga kodumeeskond vastas 37. minutil Aleksander Iljini tabamuse ja 59. minuti Märten Pajunurmi resultatiivse penaltiga ning teenis 2:1 võidu.

Kuuenda järjestikuse kaotuse saanud Nõmme United on 32 mänguga kogunud 14 punkti ja kaotas ka matemaatilise võimaluse allesjäänud nelja mänguga viimasest kohast kõrgemale tõusta, sest üheksandal kohal oleval Kalevil on 28 punkti. Nii Pärnul kui Kuressaarel on tabelis 31 punkti.