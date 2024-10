Lepistu: sel hooajal said kõik aru, mida on tiitlivõiduks vaja

Levadia läks laupäevast mängu juhtima juba kolmanda minuti alguses ja kuigi Mihkel Ainsalu ei suutnud teisel poolajal penaltit realiseerida, lõi kogu hooaja vältel meistriliigat valitsenud Levadia veel kaks väravat ja kindlustas kaheaastase vahe järel taas tiitli.

"Meeskond oli selleks mänguks esimesest minutist valmis ja teadis, mida teha tuleb," rääkis ERR-ile laupäevase matši mängukeelu tõttu vahele jätma pidanud Levadia kapten Rasmus Peetson. "Tribüünilt oli mängu natuke keeruline vaadata, aga õnneks väga kiiresti tehti asjad selgeks," tõdes ta.

Keskväljamehe Brent Lepistu arvates pandi meistritiitlile vundament juba eelmisel aastal, kui Levadia alistas eelviimases voorus Flora, aga ei suutnud siis otsustavas mängus Paide vastu enamat 2:2 viigist ning pidi ikkagi põlise rivaali järel leppima teise kohaga.

"Siis me kaotasime tiitli väga valusalt ära, tundsime, et see oleks pidanud olema meie aasta. Sel hooajal said kõik mehed aru, mida on vaja tiitli võitmiseks teha. Meil on 24 väga tugevat mängijat kõva karakteriga," sõnas Lepistu.