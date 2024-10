Harri Lill: praegu on seis selline, et väga mängida ei kannata

"Päris selgust ei ole, aga endale tundub, et kõige hullem asi ei ole," sõnas Šveitsis arsti juures käinud Lill ERR-ile. "Turniir sai pooleli jäetud eelkõige pidades silmas seda, mis on tegelikult oluline ehk siis kui meil on Mariega aprillis MM, kus mängime olümpiapunktide peale, siis peab vaatama, et selleks ajaks oleme igati konditsioonis. Praegu on seis selline, et väga mängida ei kannata, seega tuleb keskenduda ravile."

Lille segab n-ö harjamisvigastus käel, aga mis täpsemalt juhtus, on tema sõnul raske öelda. "Järsku oli üsna valus. Aga ega ma ise ei ole arst, meil on Eestis head füsioterapeudid ja arstid, kes mind aitavad. Ootaks ära seni, kuni Eestisse jõuame ja siis saab vaadata, mis täpsemalt viga on," lausus ta. "Praegu, nagu ütlesin, tuleb keskenduda sellele, et anda rahu ja vaadata, et saaks taastumisega alustada."

"Ma ise kindlasti ei oska öelda [kui tõsine vigastus on], valu on valu. Läbi valu praegu selles mõttes mängida ei taha, kuigi väga hea meel oleks MK-etappidel hästi esineda, siis see ei ole ikkagi see kõige olulisem asi ja ma arvan, et me oleme sportlastena piisavalt kogenud, et saada aru sellest, mis on oluline ja mis veidi vähem oluline," lisas Lill.

Küsimusele, milline koht valu teeb, vastas Lill: "Eks kurlingus üleüldiselt harjamisel sellised põhilised vigastused on õla ja õla lähedal piirkonnas, minul samamoodi selle valuga sarnane lugu. Aga selles mõttes olen õnnelik kurlingumängija, et mul ei ole varem selliseid harjumisvigastusi olnud, kuigi see on tippmängijate puhul üsna tavaline teema. Kurlingumäng iseenesest tihti on ju külmas hallis ja see harjamisliigutus ka on selline hästi-hästi korduv liigutus, mida sa teed sadu tuhandeid kordi aastast aastasse. Palju jõudu rakendades ikka võib midagi teinekord juhtuda."

Millal loodab Eesti segapaar võistlustulle naasta? "Selles mõttes on hästi, et meil pidigi olema pärast seda Šveitsi nädalat võistluste suhtes väike paus," ütles Lill. "Ja järgmine niisugune suurem võistlus peaks meil olema 14. novembril Kanadas. Loodetavasti selleks ajaks on parem seis ja kui ka ei ole, siis võtame selleks paranemiseks nii palju aega kui vaja. Eks näis, kuidas sellega on."

Kuidas hooaja algusega rahule võib jääda? "Ma arvan, et võib väga rahule jääda, kui nüüd see sellenädalane seiklus välja jätta," muheles Lill. "Kolm turniiri ja kolm esikolmiku kohta – mängulises mõttes oleme väga heas kohas. Siin tegelikult oli ka väga hea hoog sees, esimesed kaks mängu turniiril võitsime ja kolmanda mängu lõpu kaotasime, aga eelkõige sellepärast, et see vigastus seal mängu lõpus juhtus. Ega need visked ka pärast seda ei olnud sellisel kvaliteedil, nagu peaks olema. Arvan, et oleme võistkonnana muidu väga heas kohas, sellepärast tulebki olla pigem veidi konservatiivne ja vaadata, et tervis oleks korras."

Kaldvee ja Lill alustasid hooajaks treenimist augusti alguses. Segapaari ja ka kurlingunaiskonna uuteks treeneriteks on Norra tippkurlingumängijad Magnus Nedregotten ja Steffen Walstad. Kas kõik on sujunud õlitatult või on ka mingeid kitsaskohti ilmnenud? "Mariega mõlemad oleme väga rahul ja Eesti naiskonna poolt, kes samuti nendega töötavad, on ka tulnud väga head tagasisidet, ei oska midagi paremat hetkel tahta," kinnitas Lill. "See tiim, kes meie ümber on – füsioterapeut, spordipsühholoog, kõik muud abilised ja need treenerid –, moodustab sellise hea komplekti ja hetkel tunneme, et kõik know-how on olemas ja koostöö sujub hästi."