Norra kurlinguliit tahtis, et Nedregotten Eesti tööpakkumisest ära ütleks

Eesti kurlingu esindusvõistkonnad on alustanud uut hooaega norrakatest treenerite juhendamisel, kuid Norra kurlinguliit soovitas kahekordsel olümpiamedalistil Magnus Nedregottenil tööpakkumist mitte vastu võtta, sest tundis, et ta töötaks treenerina Norra naiskonna edu vastu.

Eesti Curlingu Liit teatas teisipäeval, et Eesti naiskond ning kevadel maailmameistrivõistlustel hõbemedali võitnud kurlingupaar Marie Kaldvee - Harri Lill treenivad sellest hooajast norrakatest kurlingutreenerite Magnus Nedregotteni ja Steffen Walstadi juhtimise all.

Nedregotten ja Walstad on ise edukad mängijad ning jagavad Eesti esindusvõistkondadele hulgaliselt metoodikat ning kogemust. Olümpiavõidu nimel töötav 33-aastane Nedregotten loobus oma päevatööst ning võttis vastu pakkumise Eestist, sest saab treeneritöö kõrvalt ka omaenda treeningutele keskenduda. Tema segapaari paariline Kristin Skaslien treenib Norra naiskonnaga, kuid sel perioodil saaks Nedregotten treenida oma uue töö kõrvalt.

Norra rahvusringhääling NRK kirjutas, et eelmisel nädalal sai kahekordne olümpiamedalist aga Norra kurlinguliidult kirja, milles soovitati tal koostöö Eesti Curlingu Liiduga uuesti läbi mõelda. Peamiseks põhjuseks tõi alaliit selle, et tema töö Eesti naiskonnaga läheb vastuollu Norra naiskonna püüdlustega tähtsal olümpiatsüklil.

"See on minu jaoks täiesti ebamõistlik. Alaliidul peaks austama indiviidi ning pakkuma talle võimalust ise tippu jõuda. Ma arvan, et see on äärmiselt problemaatiline ja see ei peaks nii käima," sõnas Nedregotten NRK-le.

Eesti uus treener ütles, et rääkis pakkumisest Norra olümpiakeskuse Olympiatoppeniga ning koondise treeneritega, kes andsid oma nõusoleku. "See ajab mind närvi. Minu ainus eesmärk on võita see viimane olümpiamedal, mis mul puudu on (kuld - toim). Selle saavutamiseks pean tegema praegu kehtivaid tingimusi arvestades üsna küünilisi otsuseid," ütles Nedregotten.

"Nad võiksid asja rohkem sportlase perspektiivist näha ja mõista, et nende enda ülesanne on luua sobivad tingimused, et meie saaks oma eesmärke saavutada," jätkas Nedregotten.

Norra sportlaste ühingu (NISO) pealik Kristoffer Vatshaug ütles NRK-le, et Norra olümpiakomitee peab oma seadustiku üle vaatama. "Meie jaoks peab asi tasakaalus olema. On selge, et [praegused tingimused] on loodud alaliitude jaoks ja mitte sportlaste jaoks," Vatshaug.

"Oleme sportlastega rääkides aru saanud, et neil on väga palju häid lahendusi. Norra sporti võib pidada veidi konservatiivseks ja meil puuduvad võimalused sportlasi kuulata ja nende igapäevaelust aru saada," jätkas NISO juht. "See, et Magnus on jõudnud treenerikohale, on hea märk."

Kaldvee ja Lill avavad oma hooaja sel nädalavahetusel Tondiraba jäähallis toimuva MK-etapiga.