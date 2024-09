Kurlingu esindusvõistkonnad alustavad hooaega uute treenerite käe all

Magnus Nedregotten on kurlingu tippmängija ning rahvusvaheliselt tunnustatud treener, kes on Eesti esindusvõistkondi treeninud ka 2023. aastal. Tema sportlike saavutuste hulka kuuluvad Pekingi olümpia hõbemedal ja Pyeongchangi olümpia pronks ning tänavusel segapaaris kurlingu MMil tuli ta kolmandaks.

"Magnuse kasuks rääkis tema olümpiamängude kogemus ning meie varasem väga hea klapp. Kuigi ta jätkab ka sportlase karjääri, on Norras väga levinud suhtumine, et oma kogemustest ei hoita kümne küünega kinni, vaid ollakse valmis panustama ala arengusse laiemalt. Magnus tunneb meid nii treeneri kui ka vastasmängijana väga hästi, oskab analüüsida meie tugevaid ja nõrku külgi ning selles mõttes meil saladusi pole. Olen kindel, et koos Steffeniga moodustame suurepärase tiimi," selgitas Harri Lill.

Tiitlivõistluste ajal hakkab Kaldveed ja Lille võistlustreenerina toetama Steffen Walstad.

Kommenteerides koostöö lõppemist soomlase Tomi Rantamäkiga, tõi Lill välja, et kokkulepe oli sõlmitud üheks aastaks. "Tomi on kogenud ja tugev treener, kuid hooaja lõppedes otsustasime ühiselt, et vaja on uut lähenemist," ütles Lill.

Eesti kurlingunaiskond Autor/allikas: Eesti Curlingu Liit

Nedregotteni käe all hakkab treenima ka Eesti kurlingunaiskond, kes on teinud läbi aegade parima hooaja. Naiskonna kapten Liisa Turmann sõnas, et naiskond ootab koostööd uue treeneriga, et saavutada parim võimalik vorm Euroopa meistrivõistlusteks, kus mängitakse tugevaimas A-divisjonis. "Magnus on kogenud mängija ja treener ning ta oskab võistkonna arengut toetada nii tehnilistes kui ka strateegilistes detailides. Oleme valmis võtma tema kogemustest ja oskustest maksimumi," ütles Turmann.

Kurlingu esindusvõistkonnad jätkavad koostööd spordipsühholoogi Snezana Stoljarovaga ning lisaks toetab mängijaid treener Genese Deivid Pikani. Kaldvee ja Lillega töötab ka tunnustatud füsioterapeut Sirli Hinn.

Eesti kurlinguduo eesmärgiks on tagada Eestile võimalikult kõrge koht MM-il ning pääseda taliolümpiamängudele. "Eeldused head, sest möödunud MMi teise kohaga oleme saanud 23 olümpiapunkti ning teatud mõttes võtab see pinget vähemaks. Samas olümpiale pääs selgub kahe MMi tulemusel ning jätkuvalt peame igas mängus endast sada protsenti andma. Kui kõik õnnestub, siis mängime 2026. aastal oma esimesel olümpial," sõnas Lill.

Kahe MMi koondtulemused selgitavad välja seitse võistkonda, kes võistlevad taliolümpiamängudel koos võõrustajamaa Itaaliaga. Eesti on praegu OMi edetabelis teisel kohal.

Kaldvee ja Lill mängivad sel hooajal mitmeid MK-etappe ning hooaja esimeseks võistluseks on Tondiraba jäähallis 12.–15. septembrini toimuv rahvusvaheline MK-etapp.