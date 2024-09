Kaldvee ja Lill nimekatest treeneritest: algus on sujunud väga hästi

Kaldvee ja Lill alustasid hooajaks treenimist augusti alguses. Segapaari ja kurlingunaiskonna uuteks treeneriteks on Norra tippkurlingumängijad Magnus Nedregotten ja Steffen Walstad. Möödunud hooajal soomlase Tomi Rantamäki käe all treeninud segapaari treenerivahetuse tingis soov uue lähenemise järele.

"Pigem on selline paratamatus, heameelega treenerit ei vahetaks, aga eks igalt treenerilt ole ka midagi õppida ja nii ole ka selle koostööga. Algus on sujunud väga hästi ja praegu on meil eesmärk ikkagi nende kahe treeneriga olla koos tsükli lõpuni ja ei plaani vahetada," rääkis Lill ERR-ile.

Eelkõige loodavad Lill ja Kaldvee norralastelt juhendamisel teise sportlase vaadet ja kogemust õnnestumiste ja ebaõnnestumiste vallas, samuti abi treeningplaanide koostamisel. Magnus Nedregotten on paarilise Kristin Skaslieniga ka eestlaste konkurendiks, see aga takistavaks asjaoluks ei ole.

"Ega ta igapäevaselt otseselt meid siin jäähallis ei treeni. Ta paneb kokku meie treeningkavasid, vaatab suurt pilti. Võistlustel meiega koos ei hakka tema meid jää peal treenima, vaid meiega koos käib kaasas siis teine treener Steffen, ehk siis tema tiimiliige," selgitas Kaldvee.

Hooaja teravik on suunatud aprilli lõpus toimuvale MM-ile, kuhu möödunud aastal hõbeda võitnud segapaar loodab kõrge tulemuse jahile minna. Hooaja jooksul mängitakse aga võimalikult kõrgetasemelistel MK-etappidel ja Kanada Grand Slamidel.

"Meie jaoks on välisturniiride valikul kõige olulisem see, et oleks võimalikult head vastased ja võimalikult head jäätingimused. Aga vastased on just see prioriteet, et seal, kus on maailma parimad, sinna me läheme. Eks praegu ole juba ka niimoodi, et seal, kus oleme meie, tulevad tihtipeale ka teised paremad ja kodune Tallinna turniir on sellest hea näide," sõnas Lill.

Kodusel turniiril said Lill ja Kaldvee kolmanda koha. Maailma reitingus on nad praegu esinumbrid, olümpiakvalifikatsioonitabelis teisel kohal. Olümpiale pääs sõltub kahe MM-i tulemustest, seega on eelmise hooaja hõbedavõiduga suur pinge maha võetud.

"Eks mingil määral kindlasti, aga see näitab meile, et oleme õigel teel ja tuleb panna edasi, et võimalusel saada kohe see koht MM-ilt kätte ja teha OM-il nii hea tulemus, kui vähegi saab," rääkis Kaldvee.

Järgmised võistlused seisavad segapaaril ees juba uuel nädalal Kanadas.