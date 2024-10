Kaldvee ja Lill tulid suure slämmi turniiril kolmandaks

Alagrupimängud puhaste paberitega lõpetanud Kaldvee ja Lill kohtusid veerandfinaalis Saksamaa kurlingupaariga Emira Abbes ja Klaudius Harsch.

Lill tunnistas, et kohtumine oli pingeline. "Oli raske mäng ja hea võitlus mõlema tiimi poolt ning oluline võit meie jaoks," kommenteeris ta.

Veerandfinaal algas tasavägiselt ja viienda vooru järel oli seis viigis 5:5. Kuuendas voorus sundisid sakslased eestlasi võtma ühe punkti ja vastasid seitsmendas kolme punkti võiduga ehk viimasesse vooru läksid eestlased kaotusseisus 5:7.

Viimases voorus võitsid Kaldvee ja Lill aga neli punkti ja kohtumine lõppes Eesti 9:7 võiduga.

Poolfinaalis mindi vastakuti kogenud Norra kurlingupaariga Kristin Skaslien ja Magnus Nedregotten, kellega Kaldvee ja Lill mängisid viimati tänavuste maailmameistrivõistluste poolfinaalis, kus võitjaks tulid eestlased tulemusega 8:6.

Suure slämmi turniiri poolfinaal MM-i hõbeda ja pronksi vahel kujuneski pingeliseks ja tasavägiseks. Neljanda vooru järel oli seis viigis 3:3. Viiendas voorus võitsid norrakad kolm punkti ja eestlased vastasid kahe punktiga kuuendas voorus ning seitsmendasse vooru mindi vastase napis eduseisus 6:5.

Seitsmendas voorus õnnestus Kaldveel ja Lillel sundida vastast võtma viimase kivi eelisele vaatama ühe punkti ning viimasesse vooru mindi küll tulemusega 7:5, kuid viimase kivi eelisega.

Otsustavas voorus panid sel korral norrakad oma sõna maksma ning eestlastel ei õnnestunud oma plaane jääl realiseerida - vastane röövis kaks punkti ja kohtumine lõppes tulemusega 9:5 ehk sel korral pidid eestlased tunnistama norrakatele paremust.

Turniiri tulemusi kommenteerides sõnas Marie Kaldvee, et tunne on väga hea. "Oleme teinud kolm tugevat turniiri järjest ja lõpetanud poodiumil. Nüüd saame kodus paar nädalat trenni teha ja jätkata treeneritega tehnilist tööd, et oktoobris Euroopas turniire mängides olla heal tasemel," sõnas Kaldvee.

Kolmanda koha mänge Vernonis ei mängitud ehk mõlemad poolfinaali kaotanud võistkonnad jagavad kolmandat kohta.

Kaldvee ja Lill mängivad sel hooajal seitse MK-etappi Eestis ja Euroopas ning Kanadas mängitakse samuti seitse rahvusvahelist turniiri.

Sportlaste eesmärgiks on lunastada Eestile kurlingu ajaloos esimene olümpiapilet ning olla 2026. aasta Milano taliolümpiamängudel medalikonkurentsis.

Kaldvee ja Lille järgmiseks võistluseks on 14. oktoobril Šveitsis Gstaadis algav MK-etapp.