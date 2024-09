Kaldvee ja Lill tulid kodusel kõrgetasemelisel MK-etapil kolmandaks

Alagrupimängud puhaste paberitega läbinud Kaldvee ja Lill jõudsid otse MK-etapi poolfinaali. Poolfinaalis pidid aga maailmameistrivõistluste hõbemedalistid vastu võtma kaotuse Tšehhi kurlingupaarilt Julie Zelingrova ja Vitek Chabicovsky tulemusega 4:10.

Harri Lill kommenteeris, et raskesse seisu pani kurlingupaari kaotus esimeses voorus. "Andsime esimeses mänguvoorus vastasele neli punkti ja see pani meid raskesse positsiooni. Ülejäänud mängu mängisime tegelikult hästi, kuid võtsime riske ning seekord need kohati realiseerusid," sõnas Lill.

Finaalis kohtusid tšehhid Norra kurlingupaariga Kristin Skaslien ja Magnus Nedregotten ning võitjaks tuli taaskord eestlased alistanud kurlingupaar tulemusega 8:6. Seega alistasid noored Tšehhi sportlased teel MK-etapi võiduni maailmameistrivõistlustel hõbeda võitnud eestlasi ning pronksmedalistidest norrakaid.

Pronksimängus oli Kaldvee ja Lille vastaseks Tšehhi kurlingu esipaar Zuzana Paulova ja Tomas Paul. Tasavägise mängu võitja selgus viimases voorus, kui Marie Kaldvee viimane vise tõi eestlastele otsustava punkti ja võidu tulemusega 6:5.

Tondiraba jäähallis toimunud MK-etapil esindasid Eestit lisaks Kaldveele ja Lillele kurlingupaarid Karoliine Kaare ja Marten Padama ning Margit Peebo ja Aleksander Andre, kes sel korral võistluse lõppvooru ei pääsenud.

Segapaaris kurlingu MK-etapp WCT Tallinn Mixed Doubles International 2024 toimus Tallinnas üheksandat korda ning võistles 18 võistkonda, mis on maksimaalne arv osalejaid.