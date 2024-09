Maailma edetabeli kolmandad seljatanud Kaldvee ja Lill võitsid Kanada turniiri

Finaalis kohtusid eestlased Kanada ühe tugevaima kurlingupaariga Laura Walker ja Kirk Muyres, kes hoiab maailma edetabelis kolmandat kohta. Dünaamilise finaalkohtumise käigus võtsid mõlemad võistkonnad riske.

Kolmanda vooru järel oli seis viigis 3:3, kuid neljandas voorus röövis vastane eestlastelt kaks punkti ja asus juhtima 5:3. Eestlased vastasid aga viiendas voorus koguni viie punkti võitmisega ja kuuendas rööviti vastaselt veel üks punkt lisaks.

Seitsmendas voorus võitis vastane viimase kivi eelise toel kaks punkti, kuid finaalkohtumine lõppes eestlaste võiduga 9:7.

Eesti kurlingumängija Harri Lill kommenteeris, et konkurents oli Kanadas väga tihe. "Tegime väga hea turniiri. Vastased on maailma parimad, kuid palju võimalusi me neile ei andnud," ütles Lill.

Esikohaga teenisid eestlased ka 4000 Kanada dollarit ehk ca 2650 eurot.

Sel nädalal jätkavad Kaldvee ja Lill Kanadas võistlemist ning osaletakse suure slämmi sarja teisel turniiril Vernon Super Series, mis algab reedel. Möödunud aastal tõid Kaldvee ja Lill samalt turniirilt võidu.

Kaldvee ja Lill mängivad sel hooajal seitse MK-etappi Eestis ja Euroopas ning Kanadas mängitakse samuti seitse rahvusvahelist turniiri.

Sportlaste eesmärgiks on lunastada Eestile kurlingu ajaloos esimene olümpiapilet ja olla 2026. aasta Milano taliolümpiamängudel medalikonkurentsis.