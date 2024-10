Konkurendid pelgavad Kaldvee ja Lille esinumbri staatust

"Ma arvan, et tulemusega võib väga rahul olla. Mängisime väga hästi, kohanesime väga hästi ja tunneme, et oleme hooaja alguse kohta väga heas vormis," lausus Kaldvee ERR-ile.

Head ja stabiilsed tulemused näitavad Lille sõnul kõva tööd. "See ei ole ainult see, mida oleme teinud suvel või eelmise hooaja lõpus. Mitu eelmist hooaega on selle tulemuse toonud," lisas ta.

"On hea meel näha, et MM-i hõbeda jätkuks suudame edasi ka hästi mängida. Ma arvan, et enesekindlus on ka kõrgel. Kindlasti aitab."

Kolm turniiri ja kolm pjedestaalikohta on olnud head mängu näitavate Marie Kaldvee ja Harri Lille saagiks uue hooaja alguses. Esmalt saadi kolmas koht kodusel MK-etapil ja seejärel võeti Kanadas maailma Superseeria turniiridel esikoht ja kolmas koht.

22 matšist on võidetud 19. "Me üritame sama asja hoida, mida hoidsime eelmise aasta MM-il," sõnas Kaldvee.

"Tiimitöö väga hea, tehniliselt väga hästi koos püsinud. Võrreldes teiste tiimidega tundub, et oleme ka väga palju stabiilsemad. Suudame turniirilt turniirile väga hästi mängida ja play-off'i pääseda."

Maikuus tõusid Kaldvee ja Lill kurlingu segapaaride maailma edetabelis, kus punkte kogunud üle 500 paari, esikohale. Edukas hooaja algus aitab liidristaatust hoida.

"Eks ikka oleks tore seal esimesel kohal kaua olla," rõõmustas Kaldvee. "Isegi viimasel turniiril sakslaste vastu veerandfinaali mängides vastane ütles kohe, et peaegu võitsime maailma esinumbrit. Vastastel ongi võib-olla raske mängida, kui tead, et mängid esinumbri vastu."

"Eks see mõnikord nii on," nõustus Lill. "Kui aus olla, siis kunagi on endal ka nii olnud - vastane tundub justkui suurem. Eks see on meie eelis täna."

Nüüd ootab MM-hõbedaid kodune laager uute norralastest treenerite juhendamisel ja seejärel 14. oktoobril maailma karika etapp Šveitsis.