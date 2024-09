Susannah Kaul: suhtumine parasporti on viimastel aastatel paranenud

Paraolümpiamängudel esindas Eestit viis sportlast. Triatleet Laura-Liis Juursalu pälvis PTS5 võistlusklassis kümnenda koha, kettaheitja Egert Jõesaar saavutas liidetud võistlusklassis kaheksanda koha ning Robin Liksor 100 meetri rinnuliujumise SB8 võistlusklassis 11. koha.

Susannah Kaul pälvis S10 võistlusklassis 50 meetri vabaujumises 15. koha ning 100 meetri seliliujumises 13. koha. Koondise parima tulemusega sai hakkama Matz Topkin, kes pääses S4 klassis 50 meetri seliliujumises finaali ning pälvis seal seitsmenda koha.

"Olen rahul, tol päeval mul tõesti rohkem sisse ei jäänud. Panin kõik ära, mis paagist välja tuli," ütles Topkin. "Laiemalt mõeldes pronksmedali hind oli selline, mille oleksin ära ujunud kevadel Euroopa meistrivõistlustel ujutud ajaga. Natuke jääb kripeldama, et ei olnud kõige paremas vormis. Aga see on sport, mis teha."

Kahel alal võistelnud Kaul sai olümpiakutse alles augusti alguses ning oli selleks ajaks juba oma hooaja lõppenuks arvestanud. "Loomulikult oleks võinud olla parem koht, oleks soovinud ujuda finaalis. See oli eesmärk, esimene eesmärk oli pääseda hommikustest ujumistest edasi. Aga olen enda üle uhke, et üldse Pariisi paraolümpiamängudele pääsesin," rääkis ta.

"See oli keeruline protsess. Juuli alguses tuli teade, et kindlasti ei saa võistelda. Augusti alguses, et nüüd tuleb minna. Lähen, ei lähe, teadmatust oli hästi palju. Ettevalmistus kannatas ka. Peale seda teadet, et ma ei saa minna, minu jaoks 2024. aasta hooaeg lõppes. Mitu nädalat ujumistreeninguid jäi vahele," jätkas ta.

Mõlemad ujujad rääkisid enneolematust rahvamassist, Topkin sai lisaks veel vihmasel lõputseremoonial Eesti lippu kanda. "See oli päris äge. Sain seal natuke lippu tassida ja natuke kohapeal kuulda. Seal jällegi kõike rohkem tooksin välja publiku, Stade de France oli püüpüsti rahvast täis, kõik 80 000 istekohta olid täidetud. Nad meeletult karjusid, laulsid. Mul on hea meel, et sinna jõudsin," rääkis ta.

Kaul nõustus: "Kui poleks seda Pariisi kogemust olnud, siis ei teakski, millest ilma oled jäänud Tokyo kogemuse najalt. Publikul on nii suur võim ja jõud, väga meeldejääv ja äge. Ujumises olid nii hommikused kui õhtused ujumised väljamüüdud, metsikult vinge."

Enne Tokyo paraolümpiamänge rääkis Susannah Kaul meedias, et parasportlased peavad end ikka ja jälle tõestama, et on tippsportlased. Kas aastatega on suhtumine parasporti muutunud? "Ma arvan, et on muutunud ja läheb aina paremuse poole. Arvan, et nüüd paraolümpiamängud tõestasid, et on huvi ja meid võetakse kui päris sportlasi," ütles Kaul.