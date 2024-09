Robert Rooba siirdub taas Soome kõrgliigasse

Esmaspäeval 31. sünnipäeva tähistav Eesti jäähokikoondise kapten Robert Rooba siirdub taas mängima Soome kõrgliigasse. Ehkki suve jooksul tunti Rooba sõnul tema vastu huvi Tšehhist, Slovakkiast, Saksamaalt, Austriast ja isegi Rootsist, siis Kouvola KooKoo pakkumine on Rooba kinnitusel talle sobivaim.

"Tagasi Soome minek tuli ka endale võib-olla natuke üllatusena. Algne plaan oli vaadata ikka Euroopa, just Kesk-Euroopa suunas, et leida natuke vaheldust ja midagi uut," rääkis Rooba ERR-ile. "Kindlasti oleks võinud veel oodata ja vaadata, et mis veel tuleb. Aga ütlen ausalt: mängunälg on suur ja olen pool aastat valmistunud selleks, et nüüd kuhugile minna. Tahtsin otsuse ära teha ja see tundus hetkel parim. Arvestades minu eelmist hooaega, siis mul on vaja kohta, kus saan suure rolli ja kus saan treenerite usalduse ja kus suudan taas leida oma enda mängu."

Rooba on mänginud varasemalt Soome kõrgliigas 12 hooaega ja 476 mängu, esindades Espoo Bluesi ja Jyväskylä meeskonda. SM-liigas on ta visanud 93 väravat, neist 30 sündis karjääri edukaimal hooajal kolm aastat tagasi enne KHL-i siirdumist pisut enam kui pooleks hooajaks.

"Treenerid ootavad kindlasti minult parimat. Aga kui ise peaksin sellele mõtlema, siis kindlasti on soov tõusta tagasi tasemele, kus olen eelnevatel aastatel olnud ja kus väravatemäär on kahekordne number," kinnitas Eesti koondise kapten. "See on ka parim viis, kuidas saan meeskonda aidata - lüüa palju väravaid. See telefonikõne, mille klubi peatreener mulle mõned päevad tagasi tegi, enne kokkuleppele jõudmist, oli otsustav. See andis mulle sellise tunnetuse, et siin on tegemist õige asjaga ja kohe kiirelt leidsime ühise hingamise.

Kouvola meeskond alustab Soome kõrgliiga uut hooaega 10. septembril võõrsil Rauma Lukko vastu.