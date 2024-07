Flora peatreener: enne derbit on alati hea tunne

Premium liiga hooaja algus on paremini kulgenud Levadial, kes on liigatabelis edestamas Nõmme Kaljut ja Florat juba 12 punktiga. "Siis oleks jaa vahe 15 punkti ehk me tabelisse vaatame, aga me teame, et peame igapäevaselt tööd tegema ja mäng mängu haaval minema, iga mäng on tähtis. Tabelisse ei ole mõtet nii vara vaadata ja süveneda. Nii nagu enda karjäär on ette näidanud, siis sinna on mõtet alles siis vaadata, kui kümme mängu on jäänud," rääkis Tallinna FCl Levadia poolkaitsja Mihkel Ainsalu.

Hooaja esimeses omavahelises kohtumises teenis aga 1:0 võidu Flora. "Ma arvan, et enne derbit on alati hea tunne. Selliseid mänge me ootame alati põnevusega. Eelmine mäng oli ka näha, et väga hea atmosfäär oli kokku aetud: palju rahvast ja tõsise mängu meeleolu oli. Ma arvan, et sellised tunded on ka selle mängu järel," rääkis Tallinna FC Flora peatreener Norbert Hurt.

Homne kohtumine algab Lillekülas kell 19.00. Otseülekannet näeb ETV2-st ja ERR-i spordiportaalist.