TV 10 sarja finaaletapil jäi kaheksavõistluse parimaid lahutama üks punkt

Kõige dramaatilisemaks kujunes vanema vanusegrupi, 13-14-aastaste tüdrukute kaheksavõistlus. Lisandra Häling Saue koolist ületas viimase ala, 600 meetri jooksu finišijoone endast kõike andes kukerpalliga ja kogus lõpuks 6873 punkti. Vaid ühe punktiga jäi talle alla Orissaare gümnaasiumi talent Lisell Laul.

"Terve pere rääkis mulle kogu aeg, et ma teen selle ära, ma suudan seda teha ja ma suutsingi seda teha!" rääkis Häling ERR-ile. "Ma olen nii õnnelik! Ma olen sõnatu. Jooksu lõpus ma kartsin, et see ei tule ära, aga ma roomasin finišisse ja tegin selle ära."

Esmakordselt Jõhvis toimunud finaali võtab ERR kokku neljapäeval kell 18.25 ETV2-s.