Konkurentide sõnum Embrichile: tore, et sina olümpiale ei lähe

43-aastane Embrich oli viimati võitnud individuaalsed tiitlivõistluste medalid 2007. aastal ehk lausa 17 aastat tagasi, kui sai nii MM-il kui ka EM-il pronksi.

"Tuli üllatusena. Kui on nii suur paus, siis väga raske on uskuda, et see on võimalik. Teisest küljest teen trenni selleks, et medalit võita," lausus Embrich ERR-ile.

"Selle perioodi vältel on jäänud väga tihti natuke puudu: kord üks torge, kord paar torget. Võimalused olid, neid ei kasutanud, aga seekord kasutasin."

Embrichi sõnul ei erinenud enesetunne eelmistest tiitlivõistlustest. "Mul on viimastel aastatel olnud mõnedel Euroopa meistrivõistlustel ka hea tunne. Tundsin end alagrupis väga hästi ja sain paar korda isegi esimese asetuse peale, aga pärast kellegi kaotasin ja oligi läbi," võrdles ta.

Tänavu alistas Embrich pärast alagruppi leedulanna Lurde Grabovskyte 15:12, ungarlanna Tamara Gnami 15:11, ukrainlanna Olena Krõvõtska 15:10, poolatar Aleksandra Jarecka 15:14, itaallanna Alberta Santuccio 15:12 ja finaalis prantslanna Auriane Mallo-Bretoni 15:12.

Embrich vehkles kannatlikult. "Mul oligi plaan, et ma ei hakka kiirustama. Isegi, kui neil on parem asetus maailma reitingus. Proovin ikkagi hoida seisu nii, et ei ole pikk vahe nende poolel," lausus ta.

"Kohe, kui sain sisse, tegin järgi ja ma ei läinud miinusesse. See võib-olla aitas ka pärast matše võita. Kui oled kaotusseisus kolme-nelja torkega, siis tugevad vastased istuvad kaitses ja kontrarünnakutes ja siis on juba teine pilt."

"Väga paljud sportlased ja treenerid õnnitlesid mind ja tegid nalja, et tore, et sina olümpiale ei lähe. Üks tugev konkurent rajalt eemal," muigas värske Euroopa meister. "Isegi sportlased, kes mulle kaotasid, tulid ja soovisid õnne."