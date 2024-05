Levadia kapten juubeliderbi eel: võin jäädagi omavahelisi mänge meenutama

Esimest korda kohtusid pealinnaklubid Flora ja Levadia 1999. aasta mais ehk seega möödub tänavu Eesti jalgpalli tuliseima vastasseisu, Tallinna derbi sünnist 25 aastat. Veerandsaja aasta jooksul on kõrgliigas omavahel mängitud 99 kohtumist, millest 40 on võitnud Levadia, 29 Flora ning 30 korda on mängitud viiki. Kahe rivaali sajas kohtumine on tänavu kahtlemata koduse kõrgliiga üks suursündmusi, seda juba nii mängupäeva korralduslikust kui ka üldise tähelepanu poolest.

"See on äge. See on melu, mida me ootame siia jalgpalli ümber. Iga jalgpalluri unistus on oma kodumaal samamoodi tunda sellist päris mängu hõngu ja on väga suur rõõm näha, et selle mängu nimel nähakse vaeva. Seda võiks ka laiemalt teha teiste mängude raames," sõnas Flora peatreener Norbert Hurt.

"See on ikkagi suur number ja äge vastasseis, kindlasti tahame me olla need, kes ikkagi võtavad kolm punkti ära selles sajandas suures derbis," kinnitas Levadia kapten Rasmus Peetson.

Peetson, kes on klubi ridadesse kuulunud 2014. aastast, võib vist eredalt meenutada igat derbit, kus ta on osalenud. "Kohe torkab pähe, kui oli lumine derbi, viimane mäng tiitli peale, kui võitsime selle üle seitsme aasta. Neid killukesi on muidugi veel palju, kindlasti esimene derbi, kui olin siin A. le Coqil 2015. aastal esimest korda algkoosseisus. Võitsime 1:0, Ingemar Teever lõi suurepärase värava. Ma võin jäädagi lugema neid hetki," tõdes ta.

Koduses liigas pole Levadia pidanud tänavu veel ühtegi kaotust vastu võtma ning 28 punktiga ollakse kindel tabeliliider. Tiitlikaitsja Flora, kes olnud sel hooajal hädas ennekõike kaitseprobleemidega, jääb Levadiast maha 12 punktiga ning hoiab neljandat kohta. Omavahel on sel aastal kohtutud vaid korra, kuu aega tagasi karikavõistluste veerandfinaalis, mille võitis 2:1 Levadia. Nagu igal mängul, on Floral ka juubeliderbi eel ootused kõrged.

"Karikamänguga sarnane olukord, seal kumbki kaotada ei taha ja mängus on kindlasti võit. Arvan, et lugema hakkavad väikesed asjad, tuleb mõlemalt poolt võitluslik mäng," mõtiskles Hurt. "Mõlemad meeskonnad on motiveeritud, tuleb hoida külma pead ja ei tohi teha rumalaid kaarte, rumalaid vigu, kust see mäng võib hakata kerima teises suunas. Ma arvan, et tuleb targasti mängida seda mängu."

Levadia ja Flora sajandast omavahelisest kohtumisest teeb pühapäeval algusega kell 14.20 otseülekande ETV2.