45-aastane Lahesalu ihkab kohta MM-koondises

Eesti jäähokikoondise peatreener Petri Skriko kutsus treeninglaagrisse Tallinnas ligemale 30 mängijat, kellest MM-iks jääb koosseisu 22 meest.

Ettevalmistusega alustanud mängijatest noorimad on 18- ja 19-aastased. 30 või vanemad on kolm - neist Lauri Lahesalu püüab MM-koondisesse pääseda 45-aastaselt ja osaleda MM-turniiril 23. korda.

"Esimene asi, mida teen on see, et ma ei vaata passi. Tulen avatud meelega võistlema koha eest koondises. Kui selle saan, siis üritan anda endast parima ja olla kuidagi kasulik meeskonnale. Nii lihtne see ongi," lausus 175 koondisemängu pidanud Lahesalu.

Vilniuses toimuva MM-turniiri alguseni jääb 11 päeva. Treeningute kõrvalt kohtutakse sel nädalal kontrollmängudes neljapäeva Riias Leeduga ja pühapäeval Helsingis Hiinaga.

"Nüüd peab hakkama suuremalt jaolt juba kokkumängule rõhku panema. Eks see nii ongi: kokkumäng on vaja saada paremaks, sest selleta läheb raskeks. Üksinda on jäähokis võimatu midagi ära teha," märkis Lahesalu.

27. aprillil Vilniuses algaval MM-il kohtub Eesti koondis Ukraina, Leedu, Hiina, Hollandi ja Hispaaniaga.

"Kõhutunde pealt võib igasuguseid ennustusi ja pakkumisi teha, aga ainukene tõe kriteerium on tulemus. Kui MM-turniir on läbi, siis on näha, kas koondisel on olnud edasiminekut või on tagasiminek," ütles Lahesalu.

Kõiki Eesti jäähokikoondise mänge MM-turniiril Vilniuses näitab otseülekandes Eesti Rahvusringhääling.