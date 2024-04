Kalevi peatreener: eelmisel aastal saime kergemini punkte

"Võrdne mäng jälle. Kõik viis mängu, mis on mängitud - kõik võrdsed!" ütles Kalevi peatreener Daniel Meijel ERR-ile. "Lihtsalt kes need punktid ära võtab?"

"Kas suudame lüüa väravat? Kas vastane lööb meile lihtsat või ei löö? Standardolukorrad. Aga Pärnu mängib nii nagu nad kogu aeg mängivad ja me üritasime vastu mängida. Kaks võrdset ja me seekord võitsime."

Tegelikult on Kalevil ka olulisi puudujaid. Neli-viis meest on audis viirushaigusega. "Palavikud, nohud, köhad. Ma loodan, et nad on järgmisel nädalal mingi aeg tagasi," ütles Meijel.

"Aga võtmemängijad, kes vastase värava all tekitavad ohtu - just nemad on pikemalt väljas. Kel põlv, kel mingi muu asi. See tekitab meile probleeme."

Hoolimata alles esimesest võidust ei näe Meijel hooaja algust mustades toonides. "Ma arvan, et mängisime Flora ja Levadiaga paremini kui eelmine aasta. Ka Kuressaare vastu mängisime palliga okeilt, aga me eksime kuskil ja ei kasuta oma võimalusi," sõnas ta.

"Mina näen teistmoodi. Tegelikult on asi okei, aga ma lihtsalt ei suuda mingid asjad ära teha, et saaksime punktid. Eelmine aasta saime kergemini punkte, kui oleme sel aastal saanud."

Pärnu Vaprusel on kirjas üks võit ja neli kaotust. "Eks meil mängud on üles-alla ja täna täpselt samamoodi," sõnas peatreener Igor Prins.

"Vahepeal saad mängu kätte ja vahepeal läheb nii käest ära.... elementaarsed, lihtsad eksimused. Praegu eksime palju kaitses. Esimene omavärav ja penalti ja... mitmes mäng järjest niimoodi. Paraku sellised vead praegu meie mänguga kaasnevad."

Mõistagi ei ole ta rahul. "Kindlasti mitte! Iseenesest vaatad neid mänge, üritame, proovime ja tahame. Aga meil on viis mängu ja neli penaltit. Teevad raskeks need mängud, aga mis siin ikka - proovime vigu parandada ja edasi minna."