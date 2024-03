Ain Tammus Levadia algusest: ülbeks ei tasu minna

"Ülbeks minna ei tasu, hooaja algus on selline nagu ta on. Mänguilu ei ole leida, aga tõsiasi on see, et kolm punkti ja muidugi happy," lausus Levadia väravavahtide treener Ain Tammus ERR-ile.

"Viimane mäng Kalevi vastu [võit 2:0 - ERR] - teine poolaeg Kalevi vastu läks käest ära ja ei suutnud mängu sisse saada. Aga mulle tundub, et täna olime mõlemad ilusti mängus. Esimene poolaeg natuke ettevaatlik, aga teine poolaeg pidasime oma plaanist kinni. Asi toimis täna."

"Paidel on kvaliteeti küll, aga suutsime tempoga kaasa käia, nende käigud kinni panna ja see näitas, et olime mängus sees," kiitis Tammus omasid.

Mängu parimaks valitud poolkaitsja Til Mavretici sõnul on Levadia tugevuseks asjaolu, et meeskond kahe hooaja vahel liiga palju ei muutunud. "Ma arvan, et see on suurim erinevus tänavuse ja eelmise aasta vahel," ütles ta.

"Oleme energilisemad, tunneme üksteist paremini. Tiim püsis koos ja see teeb meid tugevamaks. Oleme ka väljaspool platsi sõbrad ja see on meie tugevus. Arvan, et domineerisime igas asjas ja iga minut ja väärisime võitu."

Paide peatreeneri Ivan Stojkovici arvates kaotasid tema hoolealused kohtumise ennekõike kahe kõrva vahel. "Täna ei olnud me vaimselt valmis. Kaotus on normaalne, aga sellise mänguga ei tohi kaotada," lausus serblane.

"Me langesime maha võitluseta. See valmistab suurima pettumuse, kuna tean, et oleme enamaks suutelised. Täna ei olnud me oma tasemel. Analüüsime seda ja tuleme tagasi! Kinnitan seda."

"Arvan, et pinge näris meid. Peame pingega toime tulema," lisas Stojkovic. "Kui tahad tulla meistriks, pead olema parim. Kui tahad olla parim, siis pead alistama kutid, kes juba on meistrid. Peame õppima, kuidas seda teha."

"Taktikaliselt olime valmis, kaitses üsna head. Sulgesime tsoonid, mida tahtsime sulgeda. Rünnakul ei teadnud me, kuhu tahame jõuda. Õnnitlused Levadiale, teenitud võit, selles kahtlust ei ole."

Lisaks tegi Stojkovic ka krüptilist kriitikat. "Ma arvan, et mängu kõrval ma midagi muud ei kommenteeri. Ma arvan, et igaüks, kes tahtis näha, see nägi," lausus ta.