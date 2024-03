Levadia võitis Paidet ja jätkab eksimatult

Kohtumise esimese värava lõi 24. minutil penaltist Til Lavretic. Eelnevalt oli VAR tuvastanud, et Paide keskkaitsja Nikita Baranov oli mänginud palli käega. Teine värav kirjutati 64. minutil Bourama Fomba nimele.

Levadia on nüüd hooaega ideaalselt alustanud. Kõigepealt alistati 6:0 skooriga kodus Narva JK Trans ja võõrsil FC Kuressaare. Eelmises voorus saadi võõrsil 2:0 jagu JK Tallinna Kalevist ehk keegi pole veel suutnud nende väravalukku murda.

Paide meeskond kulges kuni pühapäevani samuti täiseduga: avavoorus alistati võõrsil Pärnu JK Vaprus 3:0, teises kodus FC Nõmme United 3:1 ja eelmises voorus saadi kodus magus 2:1 võit Tallinna FC Flora üle.

Tabeliseis 4. vooru järel: 1. Levadia 12, 2. Kalju 10, 3. Paide 9, 4. Tammeka 8, 5. Flora 5, 6. Vaprus 3, 7. Trans 3, 8. Kuressaare 3, 9. Kalev 2, 10. United 1.

Enne mängu:

Levadia ja Paide kohtusid eelmisel hooajal omavahel neljal korral. Levadia võitis kaks kohtumist ja ülejäänud kahes mängiti viiki.

Sel hooajal on nii Levadia kui ka Paide pidanud kolm liigamängu ning kõik ka võitnud. Levadia pole oma selja taha lubanud ühtegi väravat ja on ise löönud 14 väravat, Paide seevastu on löönud kaheksa väravat ja lasknud endale lüüa kaks. Turniiritabelis paiknevad Levadia ja Paide vastavalt teisel ja kolmandal kohal (mõlemal 9 p).

"Meid ootab ees väga atraktiivne ja kena kohtumine, mis on meie jaoks väga oluline. Kohtume võistkonnaga, kes on alistanud seni kõik vastased liigas. Paide on väga tugev konkurent, kellel on käsil väga hea hoog. Peame tegema väga esitluse, et saada kolm punkti. Töönädal oli väga hea ja loodan näha pühapäeval suurepärast mängu," rääkis kohtumise eel Levadia peatreener Curro Torres jalgpalliliidu vahendusel.

Ivan Stojkovici sõnul ootab paidekaid ees suur väljakutse. "Meil oli kaks nädalat aega Levadiaks valmistuda ja ootame suurt mängu kahe suurepärase meeskonna vahel. Me austame oma vastast, sest oleme teadlikud nende individuaalsest ja meeskondlikust kvaliteedist, kuid oleme samuti teadlikud meie enda kvaliteedist ja potentsiaalist, mis minu arvates on väga kõrge. Me teame, kui suurt väljakutset mentaalselt ja taktikaliselt mäng pakkuda võib, kuid oleme selleks valmis."

Levadia ja Paide mängu avavile kõlab Sportland Arenal kell 14.30.

Pühapäevase mängupäeva alustab kell 12.30 Tartu Tammeka ja Tallinna FC Flora vaheline kohtumine. Kolme vooru järel asub Tammeka seitsme punktiga neljandal kohal, Flora on nelja punktiga koha võrra madalamal.