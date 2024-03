Eesti kurlingunaiskond avas MM-il võiduarve

Kohtumises Uus-Meremaaga õnnestus Eestil röövida viiendas voorus kaks kivi ja asuda 4:1 juhtima. Kaheksandas teenis Uus-Meremaa aga koguni kolm punkti ja läks ise 6:5 ette.

Viimase vooru eel oli seis viigis 7:7 ja viimase kivi eelis oli Eestil, kes selle ka ära kasutas, teenides kolm punkti.

Päeva teises matšis tuli kohtuda Taaniga. Nii neljandas kui ka viiendas voorus õnnestus Eestil röövimine ja asuti juhtima 5:2. Kohe järgmises voorus õnnestus taanlannadel aga viigistada.

Seejärel võtsid mõlemad punkte kahekaupa kuni viimase vooru eel juhtis Eesti 9:7. Taanlannadel oli viimase kivi eelis ja Eesti kahjuks õnnestus neil teenida koguni kolm punkti, mis tähendas 10:9 võitu.

Eesti naiskonna kapten Liisa Turmann kommenteeris, et kohtumine oli väga tasavägine. "Viimases voorus oli meil võimalus ka võita. Kõik mängisid hästi, kuid mõni eksimus mängis rolli. Homme on uus päev ja loodame, et suudame oma mängu taas jääle tuua," sõnas Turmann ja kiitis publikut, kes elab Eestile kaasa. "Sellise rahvahulga ja melu sees on väga äge mängida."

Liisa Turmanni juhendatav Eesti koondis jätkab turniiri ühe võidu ja nelja kaotusega. Täisedu on Šveitsil (5-0), Kanadal (4-0) ja Itaalial (4-0). Teisipäeval läheb Eesti koondis vastamisi Jaapani ja Šotimaaga. Mõlemal on sarnaselt Eestile kirjas üks võit ja neli kaotust.