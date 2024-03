Kurlingunaiskonna viimane viskaja: olümpiamängud ei ole helesinine unistus

Eesti kurlingunaiskond koosseisus kapten Liisa Turmann, Kerli Laidsalu, Heili Grossmann ja Erika Tuvike alistas MM-il Uus-Meremaa ning viimases mängus Norra, teenides sellega koondise teisel MM-il 12. koha.

Tuvike ütles ERR-ile, et suuri muutusi läbinud koondis peab tulemusega rahule jääma. "Arvestades seda, et me tegime alles detsembrikuus väga suure muudatuse - meil on uus kapten, mina mängin viimast positsiooni - siis meil on tegelikult olnud väga vähe aega, et kokku harjutada," ütles ta.

Samas jäävad kripeldama mitmed tasavägised kohtumised, kus koondis veel viimaste viskevoorudeni hästi mängis. Näiteks Šotimaa vastu oli Eesti enne viimast kaht vooru eduseisul, MM-pronksi pälvinud Lõuna-Korea vastu oli pärast kuut vooru tablool Eesti eduseis. Lisaks ei jäänud Taani ja Türgi vastu võidust liiga palju puudu.

"Kahe võidu asemel võiks meil kindlasti olla neli võitu ja see on juba mingi teine koht." ütles Tuvike. "Türgi puhul hakkas närv mängima, tulid vead sisse ja Taani puhul tegime ilmselgelt taktikalise vea. Olime tunnelis, mõtlesime, et kindel võit juba käes, aga seal läks puhtalt taktika peale. Korea mäng, Šotimaa mäng - vastased olid ka äärmiselt kõvad."

Tänu kvalifikatsioonipunktidele on Eesti naiskond taganud endale koha OM-kvalifikatsiooniturniiril 2025. aasta detsembris, kus mängitakse välja viimased kaks olümpiakohta.

Koondise viskeankur ütles, et taliolümpiamängud on täiesti reaalne eesmärk. "See ei ole helesinine unistus, sellepärast me siin tööd rügame ja töö kõrvalt kurlingut mängime. Kindlasti tahame sinna saada ja meie ainus võimalus ongi läbi OM-kvalifikatsiooni sinna saada. Selle nimel me toimetamegi," ütles Tuvike.

Eesti koondise pikaaegne kapten Marie Kaldvee keskendus sel hooajal segapaaris kurlingule, mis muutis täielikult naiskonna mängu. Appi tõttas aga oktoobris koondise uueks peatreeneriks saanud Tomi Rantamäki, kelle juhendamisel võib naiskond Tuvikese sõnul suuri asju teha.

"Meil on olnud viimaste aastate jooksul erinevaid treenereid ja ütleks, et temaga oli koostöö hoopis teine. See, kuidas pedaal läks gaasi peale oli hoopis midagi muud ja tase oli täiesti teine. Oluliselt suurenesid mahud, trennide kvaliteet, kindlasti võib temaga suuri asju teha," sõnas koondislane.

Maailmameistriks tuli kodupubliku ees mänginud Kanada, kes alistas finaalis Šveitsi 7:5. Lõuna-Korea teenis pronksi, kui sai kolmanda koha mängus Itaaliast 6:3 jagu.