Norbert Hurt: nii rasket ettevalmistusperioodi pole varem olnud

Eesti klubijalgpalli uuele hooajale läheb tiitlikaitsjana vastu Tallinna FC Flora. Võrreldes eelmise aastaga on meeskonnas omajagu muutusi ja uus on ka peatreener Norbert Hurt, kes küll täitis seda positsiooni ka aastatel 2013-2016.

"Palju uudsust, nooruslikkust, oleme teinud suuri muutusi. Meil on huvitavad ja perspektiivikad noored. Ma usun, et nii mõnigi neist tõuseb esile," lausus Hurt pärast võidetud superkarikamängu intervjuus ERR-ile.

"Meil nii rasket ettevalmistusperioodi pole varem olnud. Mänge oli natukene palju ja väga palju oli samal ajal muutusi. Palju noori, kes pidid sellega kohanema."

"Oleks tahtnud rohkem treenida ja seetõttu pidime mängudele minnes tegema teatud valikuid. Kas läksime koormuste pealt või pidime tegema kindlalt vahetusi. Ei saanud kindlamat tuumikut sees hoida," kahetses Hurt.

"Muudatusi oli palju, mis ajas rütmi sassi. Seetõttu oli tulemuslikult raske, aga taustal teadsime, mida teeme."

Sellegipoolest on Flora eesmärk endine, võita tiitleid. "Eks sel aastal saab see olla loomulikult raskem. Iga karikas on meile hinda väärt ja oluline on see, et esimese saime kätte," ütles Hurt.