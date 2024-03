Flora alistas hooaja avamängus uustulnuka

Pikalt vigastuspausilt naasnud Markus Soomets viis Flora 25. minutil juhtima ja avapoolaja üleminutitel suurendas Mark Anders Lepik edu.

Kui esimest poolaega Sportland Arenal domineeris kindlalt Flora, siis teisel poolajal mäng võrdsustus, kuid uustulnuk oma esimese väravani Premium liigas veel ei jõudnud.

"Väga hea meel on uuesti jalgpalli mängida. Hooaeg algab, väga hea tunne on," lausus Lepik ERR-ile. "Mänguga saame rahul olla. Esimene rabedus on nüüd maha mängitud. Kolm punkti, 2:0 võit. Ma arvan, et siit on väga hea edasi minna."

"Oleme tiitlikaitsjad ja tahame mängida nagu tiitlikaitsjad. Meie jaoks on töö lihtne - tahame igast mängust võitu saada."

Laupäeval on vastamisi FC Kuressaare - Nõmme Kalju FC ja Tallinna FCI Levadia - JK Narva Trans ning pühapäeval JK Tallinna Kalev - Tartu JK Tammeka ja Pärnu JK Vaprus - Paide Linnameeskond.

Enne mängu:

Viimase viie aasta jooksul neli korda meistriks tulnud Flora alustab uut hooaega uues kuues. Pärast tiitlivõitu lahkus meeskonnast üheksa mängijat, teiste seas tähtsad lülid Henrik Ojamaa, Martin Miller, Ken Kallaste ja Michael Lilander; lisaks kuus aastat võistkonda juhendanud Jürgen Henn, kelle asemel istub peatreeneritoolil nüüd seni spordidirektori ametis olnud Norbert Hurt.

"Palju uudsust, nooruslikkust, oleme teinud suuri muutusi. Meil on huvitavad ja perspektiivikad noored. Ma usun, et nii mõnigi neist tõuseb esile," lausus Hurt pärast võidetud superkarikamängu intervjuus ERR-ile. "Meil nii rasket ettevalmistusperioodi pole varem olnud. Mänge oli natukene palju ja väga palju oli samal ajal muutusi. Palju noori, kes pidid sellega kohanema."

Avamängus kohtub tiitlikaitsja kõrgliiga debütandi Nõmme Unitediga. Soomlasest peatreeneri Jani Sarajärvi sõnul ollakse hooajaks täiesti valmis. "Kogu klubis valitseb mõnus elevus. Oleme ju liigas uustulnukad ja natuke on ootusärevust - kuidas siis ikkagi on kõrgliigas mängida? Eks homme [reedel] saame näha. Aga ma tahaksin rõhutada, et me ei ole siin ainult selleks, et vaadata ja osaleda. Me tahame ka päriselt võistelda," rääkis Unitedi juhendaja neljapäevasel pressikonverentsil.

Laupäeval mängivad oma hooaja avamängu FC Kuressaare - Nõmme Kalju ning FCI Levadia - Narva Trans.