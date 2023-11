Martin Noodla: meie võitlusvaim oli täna täpselt selline nagu oli vaja

Eesti peatreener Martin Noodla kiitis oma hoolealuste võitlusvaimu. "Kui see on poistes olemas, siis see tuleb lihtsalt välja tuua. Ehk siis meie võitlusvaim oli täna täpselt selline nagu oli vaja. Alguses natukene rabistasime, aga edasi läks õiges suunas," märkis Noodla.

Peatreeneri sõnul meestel motivatsiooni leidmisega probleeme ei tekkinud. "Avamängu napp võit oli tegelikult väga mugav, sest kõik said aru, et avamängust jäi ressursi kõvasti üle. Kui suudad sellest väiksest künkast üle saada, siis on asi täitsa okei. Kõik oli ka esimeses mängus täitsa okei, me lihtsalt ei suutnud oma asju korralikult ära teha," jätkas Noodla. "Täna oli meil kohati tahtmist natukene liiga palju. Vahepeal oli vaja tempot maha võtta. Sellest piisas. Kaitse töötas ilusti, aga rünnakul rapsisime. Mõnikord tuleb tempot maha võtta, mitte juurde panna."

Eesti parim väravaviskaja oli Ott Varik seitsme tabamusega. "Väravavaht tegi väravas head tööd ja selle pealt saime korduvalt kiirelt rünnakule minna. See on käsipall! Järgmistele mängudele on meeldiv positiivse noodi pealt vastu minna," rääkis Varik.