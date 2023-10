Stojkovic: mängisime ühe kõige organiseerituma võistkonna vastu

Paide peatreener Ivan Stojkovic jäi meeskonna esitusega rahule ja sõnas, et just sellist mängu ta hoolealustelt ootabki.

"Täna mängisime väga hea mängu. Mängisime ühe liiga kõige organiseerituma võistkonna vastu. Neil on väga hea treener ja nad teevad väga head tööd," kiitis Stojkovic vastast intervjuus ERR-ile.

Serblase sõnul ei ole Harju mängus väga suuri probleeme ja tulemus ei peegelda tegelikult tasemevahet. "Mängisime täna hästi ja väärisime võitu. Aga võtame mäng-mängult - lõpuni on veel viis vooru ja peame võitma iga mängu," lausus ta.

Hetkel asub Paide liigatabelis kolmandal kohal, aga konkurendid ei ole viis vooru enne lõppu kaugel. "Olen alati enesekindel ja optimistlik, usun oma meeskonda, aga me ei saa lõdvaks lasta. Peame samamoodi jätkama," hoiatas Stojkovic.

"Ma arvan, et tänane mäng näitas, kuidas tuleb mängida. Ja kui nii jätkame, siis on hästi. Me ei saa latti alla lasta - see on see, mida peame näitama."

Harju JK Laagri peatreener Victor Manuel Gomes da Silva nõustus, et tema meeskond oli parem kui tulemus 0:4 näitas. Poolajad olid erineva iseloomuga ja teisel poolajal otsustasid väravad kaks individuaalset viga.

"See oli selline mäng, kus kõik läks valesti ja siit on lihtsam edasi minna. See ei näidanud, millega me meeskonnana tegelikult teeme. Peame selle tulemusega leppima ja mõtlema järgmisele mängule," ütles ta.

Ka Harjul on liigatabelis veel üht-teist korda saata. Hetkel on meeskond viimane, aga Tartu JK Tammeka jääb vaid kolme silma kaugusele. "Me ei mõtle liiga palju ette. Mõtleme järgmisele mängule. Nii viimased 3-4-5 kuud," kommenteeris ta.

"Kas oleme taga kolm, kuus või üheksa punkti nagu mõne nädala eest, peame mõtlema sellele mida teeme ja järgmisele mängule. Oma mängu saame ise mõjutada, peame olema positiivsed ja vaatame, mis võib juhtuda."