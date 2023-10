Kalev kaotas viigiga Kuressaare vastu kolmanda koha heitluses punkte

Mõlemad meeskonnad lõid pühapäeval oma värava esimesel poolajal, kui kodumeeskonna viis 40. minutil juhtima Sten Reinkort ning neli minutit hiljem viigistas Sander Sinilaid. Lahtiseks kujunenud mängu lõpus oli mõlemal meeskonnal võimalusi kolm punkti võtta, aga Magnus Karofeld ja Oskari Jussi Forsman suutsid oma väravat puhtana hoida.

Kalev oleks võidu korral tabelis kerkinud koos Nõmme Kalju, Pärnu Vapruse ja Paide Linnameeskonnaga 42 punkti peale, teenitud viigipunkti järel on nad tabelis 40 silmaga kuuendal kohal ning 33 punkti kogunud Kuressaare nende järel seitsmes.

Enne mängu:

Kuressaare ja Kalevi tänavuse hooaja omavahelised mängud on lõppenud pigem saarlaste kasuks. Kuressaare teenis aprillis ja juulis vastavalt 3:0 ja 3:1 võidu, kuid maikuus pani Kalev võõrsil oma paremuse maksma 2:1.

Kuressaare kaotas eelmises voorus kodus Nõmme Kaljule 0:2, seevastu Kalev alistas kodumurul Paide Linnameeskonna 2:1. Liigatabelis on Kalev kuuendal ja Kuressaare seitsmendal kohal. Kalev püsib veel medalikonkurentsis, sest neid lahutab kolmandast kohast vaid kolm punkti. Kuressaare on pronksikohast kümne punkti kaugusel.

"Sel nädalal teine kodumäng, nüüd on vastaseks Kalev. Kaheksa päeva jooksul kolmas mäng ja see tähendab, et üks ülesanne on taastumine," ütles mängu eel Kuressaare treener Jan Važinski. "Kõik meie kohtumised Kaleviga on alati rasked ja põneva stsenaariumiga. Võistkond peab olema valmis reageerima igas olukorras hetk kiiremini ja taas näitama oma viikingite vaimu ja sisu. Kuna samal päeval on klubi perepäev, siis kindlasti ootame tribüünidele palju meie fänne ja poolehoidjaid."

Avavile kõlab Kuressaare linnastaadionil kell 14.30. Mängu peakohtunik on Joonas Jaanovits, keda assisteerivad äärtel Aron Härsing ja Thor Vaas ning neljas kohtunik on Priit Alekask. Videokohtunikuna on ametis Rasmus Maalinn, abivideokohtuniku ülesandeid täidab Lauri Salei.

Pühapäeval lähevad omavahel vastamisi veel ka Pärnu Vaprus - Tallinna Flora ning Tallinna Levadia - Narva Trans.