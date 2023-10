Teist mängu järjest kümnekesi lõpetanud Flora sai Pärnu üle napi võidu

Florale tõid pühapäeval võidu kogenud Eesti koondislased: mängu ainsa värava lõi 64. minutil Sergei Zenjov, kes lükkas võrku Konstantin Vassiljevi esimesse posti toimetatud madala nurgalöögi.

Ka seekord lõpetas Flora mängu kümnekesi. Kui kolmapäevases 2:1 võidumängus Tammeka üle sai noor kaitsja Mihhail Kolobov punase kaardi juba 36. minutil, siis pühapäeval jättis Henrik Ojamaa florakad arvulisse vähemusse kohtumise lisaminutitel.

Mõneks ajaks tõusis Flora võiduga tabelis liidripositsioonile, aga Levadia alistas Guy Bessala, Mark Oliver Roosnupu ja Robert Kirsi väravatest A. Le Coq Arenal 3:0 Narva Transi ning jätkab esikohal.

Nii Levadial kui Floral on 66 punkti, Pärnu on tabelis 42 punktiga neljas, sama palju punkte on ka Nõmme Kaljul ja Paidel.