Flora ja Trans jõuavad nädalavahetusel märgilise tähiseni

Premium liiga on jõudnud 30. mänguvooruni, mis täiendab kahe meeskonna ajalooraamatuid olulise tähisega: Tallinna FC Florat ja Narva JK Transi ootab ees 1000. mäng Eesti kõrgliigas.

Nii Flora kui Trans peavad 30. mänguvoorus võõrsilmängu, kui Flora kohtub Pärnu Rannastaadionil Pärnu Vaprusega ning Trans läheb A. Le Coq Arenal vastamisi Tallinna FCI Levadiaga.

Juulikuus 1:1 viigiga võõrsil valitsevale meistrile kandadele astunud Vaprus loodab Flora vastu punkte teenida ka kodustaadionil, sest kahtlemata soovitakse tabelis mööduda kolmandal kohal asuvast Nõmme Kaljust, kellega ollakse võrdsetel punktidel, vahendab jalgpall.ee.

Flora ei saa seejuures järelejäänud seitsmes voorus endale punktikaotuseid lubada: tabeliliidri Levadiaga ollakse küll võrdsetel punktidel, ent omavaheliste mängude saldoga jäädakse teisele reale.

Voorule paneb punkti Tallinna FCI Levadia ja JK Narva Transi vastasseis. Selle hooaja omavahelistes mängudes on Levadia oma puuri puutumatuna hoidnud ning tabelisse kirja saanud maksimaalsed üheksa punkti. Tallinna meeskonna jaoks on oluline kirja saada ka neljas võit, et kindlustada oma positsiooni tabeli tipus.

Septembrikuud võidukalt alustanud, ent seejärel kolme kaotusega leppima pidanud Trans soovib kahtlemata uuele kuule võidukalt vastu minna ning teenida oma 1000. mängus punktilisa, mille toel tabelis kaheksandalt kohalt kerkida ning vahet lähima jälitaja Tammekaga kasvatada.

Pühapäeval näeb kanalil ETV2 ja ERR-i spordiportaalis FC Kuressaare ja JK Tallinna Kalevi vastasseisu. Otseülekanne saab alguse kell 14.20.