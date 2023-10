Kuressaare eest 400. mängu pidanud Laht: hooaja lõpus mõtlen, mis elu toob

"Circa 12 hooaega tuleb terve püsida ja piisavalt heas konditsioonis olla, et treener sind usaldaks. Niimoodi ta tulebki," tõi Laht mängujärgses intervjuus kestvuse võtme välja.

Nädala alguses oma 32. sünnipäeva tähistanud poolkaitsja sõnul karjäär siiski väga pikaks ei veni. "500 [mängu] päris kindlasti ei tule! Mängime nüüd need kuus mängu ära ja siis peab natuke arutama ja mõtlema, mis elu toob," sõnas ta.

Eelmisel aastal tegi tavapäraselt pigem liigatabeli lõpus mängiv Kuressaare väga ilusa hooaja, kui saavutas viienda koha. Tänavu pole nende käsi enam nii hästi käinud, kuigi Euroopasse viiv kolmas koht on samas ikkagi vaid kümne punkti kaugusel.

"Eelmine hooaeg tegi väga head meelt! See hooaeg võib-olla nii mõnus ja rõõmurikas ei ole olnud. Eks me töötame edasi ja meil on jäänud veel kuus mängu, loodame, et tuleb sama hea hooaja lõpp nagu eelmisel aastal," sõnas Laht.