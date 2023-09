Rasmus Peetson: andsime võidu käest

Rasmus, vägev mäng, nagu Floral-Levadial ikka omavahel, lõpuks läks võit käest. Kuidas sa hindad kokkuvõttes tulemust ja viigipunkti?

Tulime võitma siia, tahtsime väga võita, mängust oli näha. Aga andsime võidu käest, millest on väga kahju - mängisime väga hästi, tundsime, et oleme kõvasti parem meeskond täna väljakul, andsime kõik endast kõik, olime üks meeskond, mida võibolla eelmistes mängudes jäi natuke puudu.

Jah, väga kahju, et andsime võidu käest, neid kolme punkti oli väga vaja, aga enesekindlusele annab kõvasti juurde see mäng, mida me täna näitasime.

Mis sa ütled, mis see peamine põhjus oli, miks võit lõpuks ikkagi käest ära libises?

Ma arvan, et väsimusest natuke fookus kadus ära seal, karistuslöök, mis tuli, võibolla natuke jäime uimerdama positsioonide sisse võtmises. Väiksed detailid nagu ikka, maksavad kätte.

Oli tegelikult kaks eriilmelist poolaega ka. Mis see oli, mis vaheajal ekstra jõudu andis, et nagu täitsa teine Levadia tuli teisel poolajal platsile?

Ma ei ütleks nii, ma arvan, me olime esimesel poolajal üpris sarnased, lihtsalt mängu käik oli selline, et jäime 0:1 taha natuke sellisest olukorrast, kust jääb kibe maik suhu. Suutsime tagasi lüüa ja ma arvan, see värav, mille tagasi lõime, see juba esimesel poolajal andis meile selle energia.

On olnud üles-alla hooaeg, tõusud-mõõnad, nüüd on lõpp terendamas. Kuidas sa näed, et et teie häälestatus on hooaja lõpuks, kuidas stabiilsust hoida?

Ma arvan, et nagu enne ütlesin, see mäng, mis täna näitasime, andis palju enesekindlust, millest meil jäi eelmistes mängudes natuke puudu, kus me juhtisime 1:0 ja andsime võidu käest ära. See mäng täna andis kindlasti enesekindlust, et suudame oma mängu mängida.