Konstantin Vassiljev: peame valmis olema raskemateks mängudeks kui varem

Kostja, läks väga ägedaks see mäng täna, nagu FC Flora ja Levadia vahel ikka. Lõpuks õnnestus ikkagi ära lüüa see viigivärav, aga kaks väga eriilmelist poolaega, esimene rohkem Flora käes, teine Levadia käes. Miks nii täna?

Vahepeal juhtub, kui mängivad väga võrdsed vastased. Vahel võtab mängus initsiatiivi üks, siis teine meeskond. Täpselt oligi niimoodi, et kuni lõime 1:0 värava, oli mäng meie käes, võibolla tahtsime vaheajani jõuda sellega, aga siis kahjuks üks apsakas juhtus kaitses ja Levadia kohe realiseeris ja võib-olla see andis neile suurema impulsi teiseks poolajaks.

Ja täpselt selline vastupidine see teine poolaeg oli, et peale 2:1 meil väga polnud midagi teha, oli vaja otsida seda teist väravat, lõppkokkuvõttes leidsime ja võib-olla oli ka lõpus paar head võimalust, et see mäng enda kasuks pöörata, aga nii on võitluslik viik ja ma arvan, et arvestades, et olime kaotusseisus, pigem võime rahul olla.

Tõesti, võrdsed vastased, see kajastub ka tabeliseisus, ja ka terve hooaja vältel on käinud üks all, üks peal. Praegu Flora on napilt peal, hooaja lõpuni ei ole enam palju jäänud, aga siiski piisavalt. Mis sa arvad, kui palju hooaja lõpp toob olulisi muutusi?

Ega selles suhtes arvastavasti... kahe esimese kohta otsuses see ei too vahetusi. Otsustamegi omavahel, aga võib-olla põnevamgi on kolmanda koha saatus. See tähendabki, et kõik võistkonnad annavad endast maksimumi ja see tabeliseis võib iga vooruga pöörata sinna ja tagasi. Selles suhtes peame kogu aeg ärkvel olema ja valmis raskemateks mängudeks kui varem.

Floral ei ole ka see hooaeg läinud nii hästi ja libedasti kui varasemalt - oskad sa välja tuua konkreetset põhjust või ongi see liiga ühtlasem ja võrdsem?

Mis puudutab meid, siis selle perioodi, mis mina olen Floras olnud, ongi kõige raskem aasta just arvestades vigastusi ja koosseisumuutusi. Ei ole lihtne, on näha, et meil pingil on palju noori poisse ka.

Taastumised lähevad natuke pikemalt, uued noored mängijad tulevad, saavad vigastada - see hooaeg ei ole kindlasti nii sujuv kui eelmised kolm-neli, aga kui sellisel hooajal oleme tipus, siis see näitab, et meeskonnal on sisu ja võib-olla on see ka õige hetk, kui noored hakkavad vaikselt ennast näitama suuremas rollis.

Aga sina ju veel kõrvale ei astu, tänagi ikka lõpuni välja, algusest kuni viimase minutini?

Nojah. Loodetavasti hooaja lõpuni on veel jõudu olemas. Saame need mängud ära teha ja siis vaatame, mis saab sellest.