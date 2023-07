Paide Linnameeskond täiendas ridu andeka poolkaitsjaga

Pealinnaklubi noortesüsteemi kasvandik Luts sai FCI Levadia särgis Premium liiga debüüdi kirja juba möödunud aastal ning kokku on ta mänginud kümnes kõrgliiga kohtumises. Eesti noortekoondiseid on Luts esindanud 12 korral ning löönud eri vanuseklassides kokku kolm väravat. Tänavusest hooajast on tal ette näidata kolm Premium liiga mängu ning 11 kohtumist ja neli väravat esiliigas.

"On suur rõõm liituda Paide Linnameeskonnaga. Loodan anda endast parima, et aidata meeskonnal seatud eesmärgid saavutada ning ootan põnevusega ees seisvaid väljakutseid ja koostööd tiimikaaslastega," lausus Luts lepingu sõlmimise järel.

Linnameeskonna spordidirektori Gert Kamsi hinnangul on Lutsu näol tegemist ühe perspektiivikama noormängijaga tänasel Eesti jalgpallimaastikul. "Danielil on Premium liigas esimesed sammud tehtud. Ta on mitmekülgne mängija ning suudab väljakul katta erinevaid positsioone, ent ennekõike usun, et ta toob meie ründekolmandikule teravust, loovust ja nooruslikku uljust. Tere tulemast meeskonda, Daniel!"

Linnameeskonnas hakkab Luts kandma särki numbriga 41.