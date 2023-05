Rooba ja Kaareste nimetati kolmandat korda aasta hokimängijateks

23-aastane Morten Jürgens tuli lõppenud hooajal Soome esiliiga ehk Mestise meistriks. Selle saavutuse eest pälviski ta hokiliidult aasta läbilööja tiitli. Soomes on Jürgens mänginud viimased kaheksa hooaega, kuid tiitel Kiekko-Espooga on siiani tema parim tulemus.

"Kas see on minu edu või meeskonna edu... selles mõttes ikka meeskonna oma, et üheskoos tegime seda, aga kindlasti tuli mul endal õnnestumisi. Pigem ma olen õnnelik ja tänulik, et sain selles meeskonnas osalisena olla ja olen väga uhke kuttide ja organisatsiooni üle. Tulevikus on plaan mängida Soome kõrgliigas," sõnas Jürgens.

Aasta parimaks meesmängijaks valiti kolmandat aastat järjest 29-aastane Robert Rooba, kelle järgmise hooaja eesmärgiks on taastada oma koduklubi Jyväskylä hiilgus ning jõuda sõelmängudele.

"Tõesti, eelmisel hooajal JYP-i tagasi minnes oli see juba eesmärk omaette ja eelmisel hooajal meil see ei õnnestunud. Nüüd uuel hooajal kindlasti soovime selle täide viia ja kuna minu klubil ehk JYP-il on 100. juubelihooaeg, siis on see hooaeg eriti tähtis. Kindlasti tahame kevadel kaugele minna," märkis Rooba.

Parimaks naismängijaks valiti samuti kolmandat aastat järjest Diana Kaareste, kes alustas jäähokiga 20 aastat tagasi. "See on tore tunnustus. Aga noh, see tiitel ei kuulu tegelikult ainult mulle, et see kuulub tegelikult kogu minu tiimile, kuna hoki ei ole individuaalala. Loomulikult annan mina endast alati parima."

Auhinnasaajad:

Eesti aasta parim mängija: Robert Rooba – JYP

Eesti aasta parim naismängija: Diana Kaareste – HK Roosa Panter

Eesti aasta parim noormängija: Niklas Sildre – HC Panter

Eesti Hoki aasta läbilööja: Morten Arantez Jürgens – Kiekko-Espoo

Coolbet ja Paf hokiliiga parimad hooajal 2022/23:

Coolbet Hokiliiga parim kaitsemängija: Edgars Adamovičš – HK Kurbads

Coolbet Hokiliiga parim ründaja: Roberts Jekimovs – HK Kurbads

Coolbet Hokiliiga parim väravavaht: Arginto Milbergs – HK Kurbads

Coolbet Hokiliiga parim treener: Toms Bluks –HK Kurbads

PAF Naiste Hokiliiga aasta parim kaitsemängija: Aleksandra-Olga Seppar – HC Everest

PAF Naiste Hokiliiga aasta parim ründaja: Anna Fedjajeva – HC Everest

PAF Naiste Hokiliiga aasta parim väravavaht: Uljana Jeggi – HC Everest

PAF Naiste Hokiliiga aasta parim treener: Anatoli Dubkov – HC Everest

Lõvisüdame auhind: Davids Livsics – HK Kurbads

Parim peakohtunik: Ivan Loginov

Parim joonekohtunik: Kaire Leet

Parim lauakohtunik: Alina Semenyak