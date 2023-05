TÄNA OTSE | Levadia ja Nõmme Kalju jahivad A. Le Coq Arenal olulist võitu

Mõlemad klubid vajaksid A. Le Coq Arenal võitu: Levadia oli veel maikuu keskel liigatabelis esimene, kuid loovutas Tallinna FC Florale esikoha ning on jäänud tabeliliidrist ühe vähema mänguga seitsme punkti kaugusele. Flora alistas laupäeval 3:0 Tallinna Kalevi ja on kogunud 15 mänguvooruga 28 punkti, Levadia on 31 punktiga teisel tabelireal.

Nõmme Kalju hooaeg ei ole möödunud sellise hooga, nagu meeskond seda soovinud oleks. Hooaega alustati nelja viigi ning kolme võiduga, kuid siis kaotas Kalju neli järjestikust mängu ning jäi ka eelmises mänguvoorus Tartu Tammekale 1:2 alla. Kalju on 14 mänguvooruga kogunud 17 punkti ning asetseb kuuendal kohal, kuid võib pühapäeval 18 punktiga viiendat kohta hoidvast FC Kuressaarest mööda hüpata.

Viimati kohtusid meeskonnad aprillis, siis oli võõrsil seisuga 1:0 võidukas Levadia.

Mängueelsed kommentaarid:

Levadia treener Jose Vincente Soto: "Kalju on meeskond, kes mängib hästi ja kellel peaks olema rohkem punkte kui neil praegu on. Neil on mängijad, kellel on palju kvaliteeti. Peame kõigis mänguelementides olema head, et võtta võit!"

Levadia poolkaitsja Mihkel Ainsalu: "Esimene kodumäng A.Le Coq Arenal ja tugeva Nõmme Kaljuga. Peame olema tasemel, et kohale tulevaid fänne rõõmustada. Tuleb väga kõva lahing, ootame palju fänne staadionile!"

Nõmme Kalju peatreener Nikita Andrejev: "Tuleb raske mäng, aga valmistume selleks hästi ja ootame toetajaid staadionile!"

Nõmme Kalju ründaja Aleksandr Volkov: "Graafik on tihe ja nukrutsemiseks aega ei ole, pead püsti ja liigume edasi. Oleme pühapäevaks valmis, et positiivsele teele saada."