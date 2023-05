Voolaid: esineliku mängud said läbi, aga ega teistega kergemaks ei lähe

"Teise poolaja keskel andsime initsiatiivi ära, aga kui Paide tahtis mängu tagasi tulla, pidi ta initsiatiivi võtma. Selline see jalgpall on, ega tervet mängu ei jõuagi ühe tempoga lasta," sõnas ETV jalgpallistuudios Levadia väravavahtide treener Ain Tammus.

Kui kaks nädalat tagasi leidis Paide mängu lõpus Levadia vastu viigivärava, jäi seekord jõust selgelt puudu. Mullu eurosarjas mänginud Paide on nüüd viimasest kuuest mängust teeninud vaid kolm punkti ja langenud tabelis kaheksandaks.

Viimase nelja vooru jooksul on Paide samas pidanud kolm tugevat mängu, sest kaks korda on kohtutud Levadiaga ning korra tiitlikaitsja Floraga. Mais ootavad meeskonda veel matšid Kuressaare, Tammeka, Pärnu, Kalevi ja Narva vastu.

"Meil on piisavalt mängijaid, aga eelmiste aastate rotatsioon meid praegu ei aita. Meil on vaja tugevat algkoosseisu, kes sõna otseses mõttes teeks betoonmüüri kaitsesse ja annaks ründajatele enesekindlust või lihtsalt tõstaks individuaalset meisterlikkust. See on murekoht, aga rühime edasi," sõnas Paide peatreener Karel Voolaid.

"See oli nüüd esimene suurem tagasilöök, seni oleme esimesed poolajad kõigiga hästi mänginud, aga nüüd mängis Levadia meid selgelt esimesel poolajal üle. Mingiks ajaks saavad nüüd esineliku mängud läbi, aga ega teistega kergemaks ei lähe. Tuleb leida õiged nupud ja siis saame rajale tagasi," arvas Voolaid.

"Minu jaoks on tähtis lihtsalt võit, sest kolm punkti tähendavad meile liigas palju. Olen meeskonna ja nende pingutuste üle uhke. Arvan, et olime kolme punkti väärt," rääkis mõlemad Levadia väravad löönud USA kaitsja Vukashin Latinovich.

"Kõik on väga motiveeritud, sest teame, et auhinnaks oleks meistrikarikas. Oleme igas mängus motiveeritud, treenerid ning tiimi liidrid teevad väga head tööd, räägivad meile iga mängu tähtsusest," lisas mängu parimaks valitud mees.