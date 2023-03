NFL: Baltimore'i staarmängujuht nõuab klubivahetust

Baltimore Ravensi mängujuht Lamar Jackson teatas esmaspäeva õhtul sotsiaalmeedias, et on palunud meeskonnal pikalt kestnud lepingusaaga tõttu end teise klubisse vahetada.

Üks Ameerika jalgpalliliiga (NFL) talendikamaid pallikandjaid ja tema koduklubi on uut lepingut proovinud sõlmida juba eelmisest kevadest, kuid osapooled ei ole selles osas kaugele jõudnud.

Ravensi president Eric DeCosta ja peatreener John Harbaugh on sel kevadel korduvalt rõhutanud, et planeerivad järgmist hooaega alustada Jacksoni juhtimisel, kuid mängujuht ise postitas esmaspäeva õhtul sotsiaalmeediasse, et palus märtsi alguses meeskonnal end vahetustehinguga mujale saata.

Jackson valiti 2019. aasta hooaja eest teise mängijana NFL-i ajaloos vastuhäälteta liiga väärtuslikeimaks mängijaks. Enne teda oli sellise tunnustuse saanud vaid legendaarne Tom Brady. Jacksoni välkkiired jalad teevad ta igal rünnakul kaitse jaoks ohtlikuks, kuid mängujuht on aastatega ka sööduoskust parandanud. Jooksva mängustiiliga seotult pole aga Jackson viimast kaht hooaega vigastuste tõttu lõpetanud.

Teadaolevalt soovib Jackson Ravensilt täielikult garanteeritud pikaajalist lepingut, mille on varem saanud vaid Cleveland Brownsi mängujuht Deshaun Watson. Mitme meeskonna omanikud on sel kevadel väitnud, et Watsoni leping ei ole mängujuhtide lepingute tulevik ning on pigem erand reeglile. Märkimisväärne on ka see, et Jacksonil ei ole agenti ning meeskonnad peavad mängija endaga dialoogi astuma.

Jackson liitus Ravensiga 2018. aasta draft'is, kui Baltimore esimese ringi viimase valikuna Louisville'i ülikooli mängumehe valis. Jackson alustas karjääri juba paigasoleva mängujuhi Joe Flacco taga, kuid võttis meeskonna mängujuhina üle enda esimese hooaja kümnendal nädalal, kui Flacco vigastuse tõttu platsi äärde jäi. Jackson ja Ravens jõudsid play-off'i, kuid ei jõudnud esimesest ringist kaugemale.

Järgmisel hooajal juhtis Jackson Baltimore'i esimest korda meeskonna ajaloos AFC konverentsi esikohale, võites hooaja viimased 12 mängu. Paraku ei võitnud ka see meeskond play-off mängu, kaotades koduväljakul kindlalt Tennessee Titansile. Aasta hiljem võttis Ravens omakorda Titansilt hooajajärgsel turniiril revanši, kuid kaotasid järgmises ringis.

Ravens jõudis ka sel lõppenud hooajal hooajajärgsele turniirile, kuid pidid seal tunnistama Cincinnati Bengalsi paremust. Jackson jättis mängu vigastuse tõttu vahele.