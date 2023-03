Tartu Välk 494 võitis lisaajal ja viigistas poolfinaalseeria

Kui poolfinaalseeria avamängu võitis laupäeva õhtul HC Panter 5:2, siis pühapäeval jäi tasavägise kohtumise järel Tallinnas Haabersti jäähallis peale viimasel neljal hooajal Eesti meistriks tulnud Tartu Välk 494.

Külalised läksid kohe esimesest arvulisest ülekaalust avakolmandiku alguses juhtima - skoori avas Aleksejs Širokovs. Kolmandiku keskel visati vsturünnakust teinegi värav, mille autoriks oli Otar Sahhokia.

"Natuke tekkis tunne, et ei olnud alguses päris valmis. Et olid veel käel üleval eilse võidu järel," sõnas Panteri väravavaht Villem-Henrik Koitmaa ERR-ile. "Kui põhihooajal võitsime neid kolm korda ja kaotasime korra ainult, siis see play-off hoki on hoopis teine hoki. Vastasel on seda kogemust play-off'i võitmise näol."

Välk 494 ründaja Harri Koll ütles, et neil on pooled mängijad muutunud. "Sel aastal meil pooled mängijad on Lätist ja sellepärast see hooaeg oli ka võib olla natuke keeruline," lausus ta. "Põhihooajal võtsime vastu väga palju valusaid kaotuseid, aga nüüd play-off'is kõige tähtsamad mängud, usun, suudame võita."

Panter tegi vastaste väravale enam kui 50 pealeviset, kuid Ervins Mustukovs suudeti üle mängida vaid kahel korral. Daniil Fursa nimele jäi Pantrite esimene tabamus, viigi tõi tabloole Niklas Sildre värav, kui kolmanda kolmandiku lõpuni jäi neli ja pool minutit.

Kohtumine läks lisaajale ning kui sellest sai mängitud kolm minutit ja 18 sekundit, viskas Vassili Titarenko külaliste võiduvärava.

"Läksin nagu pette peale, et ta läheb üles viskama. Eelnevalt kahel korral samamoodi läbi olles viskas ta ülesse ja seetõttu ehk natuke ennatilikult läksin seda viset ülesse ootama," lausus Koitmaa. "Kinda alla see lõpuks läks. Teda ei saa niimoodi valveta jätta, kasutab oma võimalused ära."

Koll lausus, et võit oli väga magus. "Siit Tartusse tagasi minna 1-1 seisult on kindlasti väga hea tunne. Meie miinimumeesmärk oli siin vähemalt üks võit ära võtta, et oleks võimalus kodus see seeria ära lõpetada."

Seeria jätkub järgmisel nädalavahetusel kahe kohtumisega Tartus Astri Arenal. Coolbet Hokiliiga teises poolfinaalis sai Läti klubi Kurbads kahes esimeses mängus suure võidu Narva Paemurru spordikooli üle - pühapäeval tulemusega 8:2.