Käsipallikoondise kapten mõtleb finaalturniirile: see annab motivatsiooni

Eesti alustas eelmise aasta oktoobris valikturniiri kahe kaotusega, kui võõrsil jäädi alla Tšehhile ning kodus tunnistati olümpiahõbeda Islandi paremust. Sellega jagatakse alagrupis Iisraeliga kolmandat-neljandat kohta. Tšehhi ja Island, kes mõlemad võitsid korra nii Eestit kui Iisraeli, asetsevad grupi tipus nelja punktiga. Tabeliliidrid lähevad ka seekordses voorus omavahel vastamisi.

Eesti koondis saab mängudele minna vastu rahuldavas koosseisus: liidritest on puudu Jaapanis palliv Dener Jaanimaa, Viljandist pärit Karl Roosna ning Põlvas palliv Jürgen Rooba; koondises on siiski kohal Saksamaal palliv Mait Patrail ning viimastes kohtumistes meeskonna rünnakuliidriks tõusnud Karl Toom ja välismaal arenguhüppe teinud Mihkel Lõpp.

"Suur rõõm on näha, et Mait saab aidata," rääkis ERR-ile käsipallikoondise kapten Martin Johannson. "Põhitegijatest on puudu Dener [Jaanimaast] ja [Jürgen] Roobast ääres, aga ülejäänud on kohal ja minu arvates on see rivistus võitlusvõimeline."

Neljasest valikgrupist pääsevad otse jaanuaris Saksamaal toimuvale finaalturniirile kaks paremat koondist ning kaheksa grupi peale neli parimat kolmanda koha saavutanud võistkonda, ehk Eestil on Iisraeli alistamise korral võimalik EM-ile pääseda.

"Ma leian, et minule see pingeid peale ei pane ja arvan, et ülejäänud meeskond arvab sama. Lähiminevik on näidanud, et erilist pinget kui sellist enam ei ole, üritame mängida oma mängu," tõdes Johannson. "Meie eesmärk on ju ka lõpuks jõuda sinna, et mängime oma mängu ja vastane kohaneks meiega, mitte et meie peaksime mingeid kavalusi välja mõtlema. Karta kindlasti midagi ei ole; tundub, et on väike võidukohustus ja läheme kindlasti endast kõike andma. Mäng-mängu haaval: esimene mäng kodus - loodetavasti mõnusa kodupubliku ees - tuleb kõvasti panna, et ära võtta."

"Mina mõtlen [võimalikust edasipääsust] natuke rohkem, sest kes teab, kui kaugel profikarjääri lõpp on. See eesmärk sai kunagi noorena endale pandud, aga kahjuks ei ole sinna veel küündinud. Mina mõtlen selle peale, aga samas see ei löö mind kuidagi rööpast välja, vaid annab lisamotivatsiooni," kinnitas kapten.

Eesti meeste käsipallikoondis mängudeks Iisraeliga:

Rasmus Ots, Armis Priskus, Henri Sillaste, Kaspar Lees, Ott Varik, Markus Viitkar, Martin Johannson, Armi Pärt, Mait Patrail, Karl Toom, David Mamporia, Vahur Oolup, Mihkel Lõpp, Hendrik Koks, Andris Celminš, Ilja Kosmirak

Personal:

Lars Thomas Sivertsson, Jan Jörgen Ekman, Martin Noodla, Margus Parts, Kert Kähari, Erik Vorna, Priit Allikivi