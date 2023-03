Igor Prins: olen väga rahul mängijate panuse ja võitlusega

"Hea algus. Vastane küll surus ja üritas oma mängu peale suruda, aga tõestasime ka kontrollmängudes, et suudame kaitset hästi hoida ja vastase igasugu rünnakuid pareerida," sõnas Vapruse peatreener Igor Prins ERR-ile.

"Mul on sõnad otsas. Olen väga rahul mängijate panuse ja võitluse eest. Pinged maas ja siit on hea edasi minna."

Mängu parimaks valiti Vapruse väravavaht Ott Nõmm, kelle sõnul tegi meeskond suurepärase esituse. "Olime tublid. Igor on meid hästi üles kütnud ja meeskonnavaim on super," lausus puurilukk.

"Tulemus oli igati väärt... Kindlasti tahaks tänada fänne, kes kohale tulid. See on imeline, mis meil Vapruse kogukonnas toimub. Atmosfäär on lihtsalt super!"

Kahe hooaja vahel Levadia peatreeneriks asunud Curro Torrese sõnul oli tegemist tema senise ametiaja kõige kehvema esitusega meeskonna poolt.

"Juba esimene poolaeg läks aiataha. Hooaja eel sai tehtud päris korralikke esitusi - Levadial on noor meeskond ja siit saab ainult paremaks minna," lausus ta.