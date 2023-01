Tasuta suusatunnid kutsuvad inimesi end rohkem liigutama

Hoolimata sombusest ilmast olid lapsed pühapäeval suusarajal kohal ja 100 suusatunni projekt sai korraliku hoo sisse. Projekti eestvedaja Vahur Teppan ütles, et kehva ilma tõttu tunnid ära ei jää.

"Kui nüüd lumi ka ära läheb, me räägime suusatreeneritega, et püüame ikkagi need kogunemised teha ja lähemegi teeme ühiselt liikumismatka näiteks sellel lumevaesel ajal. Seal, kus lumi alles jääb, seal kindlasti suusatame," rääkis ta.

Teppani sõnul on tunde nii päris algajatele kui ka edasijõudnud suusatajatele.

Sirlin tõi trenni enda kolme-aastase lapse, kellele see oli esimene kord suuskadel. "Eks ta raske oli ja palju nuttu ja ema oli kogu aeg sundasendis. Aga saime hakkama, tegime ära selle tunni," rääkis ta.

Sirlin sõnas, et nii nagu käis vanem laps väikesest peale suusatamas, jätkab ka noorem sama teekonda. "Lähme ikka õe jälgedes, et osaleme ikka erinevatel võistlustel," ütles ta.

Üheksa-aastane Karl Oskar on juba varemgi suusatrennis käinud ja kõige rohkem meeldivad talle erinevad harjutused. "Näiteks slaalom. Sest siis sa pead kõige rohkem harjutama, et sa kiiresti saaksid pulkade vahelt läbi," selgitas ta.

Suusatunnid toimuvad jaanuari lõpuni erinevates Eesti paikades ning kavas on isegi rohkem kui 100 ehk ligikaudu 150 tundi.