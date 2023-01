Kanada krooniti kodupubliku ees maailmameistriks

Kanada eest tegi suurepärase mängu Dylan Guenther, kes viskas kaks väravat, sealjuures võiduvärava, ja andis ühe väravasöödu. Võitjate kolmanda tabamuse eest hoolitses Shane Wright. Tšehhi väravad skoorisid Jiri Kulich ja Jakub Kos.

Kanada tuli 20. korda juunioride maailmameistriks, viimati jäid nad tiitlist ilma tunamullu, kui finaalis kaotati USA-le. "Mul pole sõnu. See oli väga lõbus. Kunagi ei tea, millal saad võimaluse midagi võita. Olla siin selle meeskonnaga ja mängida nende fännide ees, see turniir poleks saanud paremini lõppeda," rääkis Guenther pärast mängu.

