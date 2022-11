Karel Voolaid: suurtes mängudes oleme see aasta hästi mänginud

Paide meeskonna peatreeneri Karel Voolaiu sõnul on nad suurtes mängudes suutnud hästi mängida ning kohtumise enda kasuks pööramiseks aitas kaasa edukas eurosuvi.

"Ma arvan, et meil oli heas sportlikus mõistes selg vastu seina täna. Suurtes mängudes oleme see aasta hästi mänginud, vaatamata raskele kevadele ja napilt libisenud punktidele siin sügises. Lahingu enda kasuks pööramiseks pani meile see eurosuvi. See õhkkond ja tunnetus oli kogu see nädal, mis me Kalju mänguks valmistusime," ütles Paide meeskonna peatreener Karel Voolaid.

"Kalju mängis väga hästi. Neil oli oma taktikaline plaan. Neil olid ka täna omad head võimalused mäng enda kasuks kallutada ja see ongi kahe tulise konkurendi vahelise mängu tulem. Kalju oli väga hästi mängus ja meil oli tõesti raske," lisas Voolaid.

Kalju peatreeneri Kaido Koppeli sõnul tuli Paide väga agressiivselt ja julgelt mängima.

"Pärast sellist mängu keeruline paari sõnaga kokku võtta. Paide tuli julgelt mängima. Väga väravale suunatult mängisid. Paide tuli väga agressiivselt ja see sundis meid kaitsvamalt mängima," ütles Kalju meeskonna peatreener Kaido Koppel.

Mängu parima mängija auhinna teenis võiduvärava löönud Robi Saarma.

"See võit oli tähtis ja ilma võiduta oleks läinud raskemaks. Esimene poolaeg oleks võinud palju väravaid lüüa, jätsime mõned momendid kasutamata. Teadsime sisimas, et oleme ka viimastel sekunditel väravaid löönud, küll üks ära tuleb," ütles Saarma.