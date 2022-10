Kaljus peatreeneri koha üle võtnud Koppel: tempomuutus oli päris julm

Nõmme Kalju võitis Tallinna FC Florat viimati kolm aastat tagasi.

"Kõik andsid endast parima, seda oli selgelt näha. Viimased 10-15 minutit, millise surve all me olime. Jah on mingid ülesanded, mida mängijad peavad oma rollides täitma, aga peamine on see võitlemise tahe," ütles esimest korda Kalju meeskonna peatreeneri rollis olnud Kaido Koppel.

Kalju meeskond andis enne Floraga mängu algust teada, et peatreeneri kohal ei jätka Eddie Cardoso.

"Nädala algusest oleme ilma Eddieta mängu ette valmistanud," sõnas Koppel.

Koppel on varem kõrgliigas treenerina ametis olnud ning viimati oli ta peatreener Tartu Tammeka meeskonnas.

"Kõrgliigas on juba aastaid töötatud, nii et selles mõttes midagi uut ei olnud. Tempomuutus oli päris julm, nullist sajani," lisas Koppel.

Mängu parima auhinna teenis Kalju meeskonna poolkaitsja Igor Subbotin.

"See on väga rõõmus, et me võitsime. Kõik võitlevad ja super aplaus kõigile. Meeskond tahab minna ja võita kolmandat kohta," ütles Subbotin.

Premium liigas käib kolmanda koha peale võitlus Paide Linnameeskonna ja Nõmme Kalju vahel.

"Treener vahetati ära, aga me peame oma mängu mängima. Pärast seda mängu tahavad kõik ja lähme lõpuni," lisas Subbotin.

Flora meeskonna peatreeneri sõnul oli Kalju meeskond väga motiveeritud.

"Arvan, et asi ei olnud koosseisu valikus. Oli näha, et viimased pool tundi olime näljased. Oli näha, et Kalju oli väga motiveeritud. Pärast eilset oli selge, et neil on võimalik Paide kinni püüda. Stardis magasime ja Kaljule kiitus, et suutsid lõpuni kannatada. Peame endale otsa vaatama, miks me nii passiivselt alustasime," ütles Flora meeskonna peatreener Jürgen Henn.