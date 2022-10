Siim Liivik hokikarjäärist: see oli minu roll - vahepeal kakelda

Muu hulgas ka Soome ja Austria meistriks kroonitud Liivik sõnas intervjuus "Ringvaatele", et hokis oli nii halba kui ka head. Paljudele on ta jäänud meelde ennekõike jõulise mängijana.

"Tahtsin sellest teha oma ameti ja see oli minu roll - vahepeal kakelda mängu sees," lausus Liivik. "Aga tänaval ju ei kakle kellegiga. See kuulus sinna mängu ja mul oli vaja see võtta, kui tahtsin profiks saada. Tegin mida iganes selleks, et olla proff."

Sportlaskarjääriga kaasnesid ka mitmed hoobid ja vigastused, mis annavad senini tunda. "See on kontaktsport. Pead olema valmis, et tuleb kontakte. Väga valus on vahepeal, aga sa armastad seda, mida teed ja siis sa teed seda," kommenteeris Liivik.

"Mida vanemaks sain, seda rohkem sain aru, et keha võib-olla ei kesta mille iganes vastu võtmiseks. Mitmed operatsioonid ja mul näos umbes 40 õmblust litrist, hokikepist või portesse sõidust. Õlad on opereeritud, puusad... ja nii edasi."

"Tippsport pole üldse selline asi, et jee-jee, ma mängin ja inimesed vaatavad ja plaksutavad," jätkas ka Soome noortekoondist esindanud Liivik. "Sa pead endast palju andma ka. Tänapäevani on kehas vigastusi tunda, pean pidevalt oma keha õlitama ja hoolitsema oma keha eest."