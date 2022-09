Noor Harju Laagri poolkaitsja sõlmis profilepingu Itaalia Serie B klubiga

Kolmeaastasest saadik Harju süsteemis olnud Kartau osales sel hooajal 15 Esiliiga kohtumises, kuuludes 11 korda põhikoosseisu, vahendab Soccernet.

"Olen jalgpalli mänginud sellest ajast peale, kui kõndima õppisin, ning Harju JK on olnud minu ainus klubi. Välismaale mängima saada on alati olnud minu unistus ning lõpuks see ka täitus. Olen väga rahul, et liitusin FC Veneziaga ning siiani on kõik ilusti sujunud. Trennid on arendavad ja mitmekülgsed ning võistkonnakaaslased väga meeldivad. Olen saanud ka juba mõned mängud mängida ja loodan, et edasine koostöö treenerite, mängijate ja klubiga sujub ilusti. Olen väga tänulik kõigile Harju treeneritele ja klubile endale, kes mind sellel teekonnal on aidanud ja sellise mängija minust vorminud," kommenteeris Kartau.

Harju spordidirektor Lauri Nuuma ütles, et Venezia huvi Kartau vastu oli kohe algusest konkreetne. "Kolme aasta pikkune profilepingu pakkumine väljandas nende soovi selgelt. Tegu ei ole ka võib-olla kõige "tüüpilisema" Itaalia klubiga ja ka see mängis oma rolli, et miks sai valituks just Venezia. Näiteks akadeemia sportliku poole eest vastutavad endised FC Barcelona akadeemia treenerid, klubi omanikering koosneb peamiselt Ameerika investoritest ning nende üldine keskkond on üpris rahvusvaheline ja hästi organiseeritud."

"Klubi esindusvõistkonnas on eelneva ja praeguse hooaja jooksul teinud debüüdi paljud noormängijad enda klubi süsteemist ehk see kõik muudab sisseelamise lihtsamaks ning samas annab selged võimalused edasi pürgimiseks, ole mees ja kasuta," lisas Nuuma.