NHL: Tampa Bay viigistas konverentsi finaalseeria

Jäähoki Stanley karikavõistlustel alistas Tampa Bay Lightning idakonverentsi finaalis kodujääl 4:1 New York Rangersi ja viigistas seeria.

Lõppseisu vormistas taas Ondrej Palat, kes sai kirja ka kaks väravasöötu. Lisaks tegid võõrustajate eest skoori veel Pat Maroon, Nikita Kutšerov ja Steven Stamkos. Andrei Vasilevski tõrjus 34 pealeviset.

Rangersi ainsa värava viskas Artemi Panarin, Igor Šesterkin sai kirja 27 tõrjet.

Seeria on nüüd 2:2 viigis. Nelja võiduni peetava seeria viies kohtumine peetakse taas New Yorgis, kuus Tampa Bays ja seitsmes vajadusel New Yorgis.