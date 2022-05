Markus Poom: Muru peal on igati parem mängida kui kunstmurul

Kohtumine toimus Narva muruväljakul, mis kindlasti ei ole veel parimas seisus.

"See on arusaadav, et muru on praegu selline ja me mängisime ka sellele vastavalt. Täna tuli rohkem lihtvigu sisse, aga usun, et kohanesime päris hästi. "Muru peal on igati parem, kui kunstmuru peal mängida," sõnas Poom pärast mängu.

"Narva ees ikkagi müts maha. Nad lõid posti mingi hetk, natuke oli õnne. Oli võitluslik mäng mõlema meeskonna poolt ja meie lahkume siit hea tujuga."

Flora jaoks järgmine kohtumine toimub pühapäeval FCI Levadia vastu.

"Hea, et võiduga saime minema. Pühapäeval on väga tugev mäng ootamas ja valmistume selleks täie tõsidusega."