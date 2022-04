Beglarišvili teise poolaja värav tõi Levadiale kolm punkti

Kohtumise ainsa värava lõi 75. minutil Zakaria Beglarišvili, kellele oli see hooaja viiendaks väravaks.

Seitsmest seni mängitud kohtumisest on Levadia võitnud kuus ja viigistanud ühe ning on tabelis 19 punktiga teisel kohal. Hooaega kaheksa järjestikuse võiduga alustanud Tallinna Flora edestab Levadiat viie punktiga, kuid tiitlikaitsjal on üks mäng vähem peetud. Kuressaare paikneb tabelis seitsmendal kohal.

Päeva esimeses kohtumises mängisid Nõmme Kalju ja Tartu Tammeka 1:1 viiki. Kalju läks 29. minutil juhtima, kui penalti realiseeris Igor Subbotin. Tammeka viigivärav sündis normaalaja viimasel minutil, kui karistuslöögist tulnud palli suunas Kalju võrku Kevin Mätas.

17 punkti kogunud Kalju on tabelis kolmandal kohal, Tammeka on 11 punktiga kuuendal kohal.

Enne mängu:

Premium liiga tabelis on Levadia hetkel teisel kohal. Esimesed punktid kaotati alles eelmises voorus, kui Nõmme Kalju katkestas täisedu nautinud Levadia hoo ning mängis tiitlikaitsjaga 1:1 viiki. Kuressaare leiab tabeli seitsmendalt realt.

Saare klubi on viimased mängud vaevlenud vigastuste küüsis. Ka Levadia vastu ei pääse Kurressaare eest väljakule Mairo Miil, Märten Pajunurm, Rasmus Saar, Michael Schjönning-Larsen, Ralf-Sander Suvinõmm, Daniel Tuhkanen ja Aleksander Iljin. Samuti ei ole kindel Joonas Soomre ning ajateenistuses viibivate Artjom Jermatšenko ja Sten Penzevi osalus.