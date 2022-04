Flora alistas avapoolaja väravatest Levadia ning jätkab täiseduga

Flora läks Sportland Arenal toimunud mängu juhtima 9. minutil, kui Rauno Alliku karistusalasse söödetud palli lükkas Karl Andre Vallneri jalge vahelt väravasse Daniil Kuraksin. 34. minutil andis Konstantin Vassiljev söödu Sergei Zenjovile, kelle tugev löök tõi tabloole lõppskoori 2:0.

Flora lõpetas esimese ringi täiseduga ehk võitis kõik üheksa kohtumist väravate vahega 25:3. Levadial on teisena 22 punkti, kolmandal kohal on 20 punkti teeninud Nõmme Kalju.

Enne mängu:

Mõlemad meeskonnad on senise kaheksa mängu põhjal konkurentsitult kaks Premium liiga parimat tiimi – kõige rohkem punkte, kõige rohkem väravaid löödud, kõige vähem väravaid lastud.

Flora on võitnud kõik kaheksa seni mängitud kohtumist ja on 24 punktiga liidripositsioonil. Levadia on kaheksast kohtumisest võitnud seitse, ainsa viigi tegi tiitlikaitsja seitsmendas voorus Nõmme Kaljuga.

Mängu peakohtunik on Kristo Külljastinen, teda abistavad Sander Saga ja Veiko Mõtsnik. Neljas kohtunik on Juri Frischer. Otseülekanne algab kell 16.45, Sportland Arenal kõlab avavile kell 17.15.